Jean-Pascal Dubost & Hervé Bohnert, Phrases de la mort

Apprendre à vivre pour bien mourir

Jean-Pascal Dubost habite dans la forêt de Bro­cé­liande. Co-fondateur de l’association Dixit Poé­tic, il a été membre de la Mai­son de la Poé­sie de Nantes pen­dant 10 ans et col­la­bore à la revue Poe­zi­bao.

Il a publié plu­sieurs livres de poé­sie ainsi que de plu­sieurs livres d’artistes et Roger Lahu le défi­nit comme “Un fou­tre­dieu de bougre de fuckin fai­seur de poèmes”.

Il a trouvé pour ce livre un par­te­naire idéal. Hervé Boh­nert, en effet, s’attache à cher­cher les liens entre la mort et la vie. Et la pre­mière est inlas­sa­ble­ment inter­ro­gée dans les œuvres en un duel entre l’artiste et la camarde.

Le livre est a priori un ensemble de pro­pos dont cer­tains sont la retrans­crip­tion de paroles lues ou enten­dues aussi bien dans les textes de phi­lo­so­phie et de poé­sie comme en écou­tant des paroles du “café du commerce”.

L’objec­tif a comme ambi­tion (réus­sie) de dres­ser le constat que notre fini­tude n’est pas uni­que­ment mélan­co­lique ou dou­lou­reuse. C’est pour­quoi le livre crée une dyna­mique volon­tai­re­ment “obs­cène”.

Certes, le constat est sans appel : À toi donc, créa­ture humaine, à toi est l’heure de trem­bler, à toi d’inconscience mon­daine, à toi qui ne fais que pas­ser, à toi qui te dilue­ras dans la peine, à toi qui en dois sou­pi­rer, à toi je dis que tu n’es rien, toi et ta vie, fors que fientes”.

C’est dire s’il n’existe point de rédemp­tion à notre pous­sière… Néan­moins, ces “maintes modiques phrases” sont faites pour ” faire dan­ser / Dans la tête & à lire dans le désordre” et de rap­pe­ler que tout est rien — même la mort. De quoi nous ras­su­rer.

Pas sûr. Ici, tou­te­fois, la vie suit son cours.

Car si contre la mort il n’est point de fuite, il fau­drait apprendre à culti­ver un cer­tain bon­heur afin que mou­rir en devienne le sup­plé­ment.

A bon enten­deur, salut.

jean-paul gavard-perret

Jean-Pascal Dubost & Hervé Boh­nert, Phrases de la mort, L’atelier contem­po­rain, Stras­bourg, paru­tion mars 2022, 208 p. — 25,00 €.