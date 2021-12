Jonathan Gardner, Living Image (exposition)

Four­nir au regard des moments d’introspection

Jona­than Gard­ner se veut peintre des loi­sirs, donc des moments de plai­sir. Ses per­son­nages far­nientent au bord d’une pis­cine, consultent la carte d’un res­tau­rant, lisent un livre, prennent un bain, veulent jar­di­ner, col­lec­tion­ner, lire sur la plage.

Ce qui l’intéresse est moins de dra­ma­ti­ser ses nar­ra­tions que de four­nir au regard des moments d’introspection.

La figu­ra­tion n’a rien de réa­liste. L’espace est découpé selon diverses visions en un forme de néo-cubisme afin de sim­pli­fier les per­son­nages, les actions et les lieux.

Reste un sus­pens au sein d’un uni­vers paci­fié et où l’émotion est tou­jours sous-jacente.

Stylisé et idéa­lisé, ce monde met sur les même plans les êtres et les choses. Les aplats donnent à cette pein­ture un carac­tère naïf, drôle mais pro­fond là où cer­tains élé­ments tendent à l’abstraction.

Si bien que sous l’évidence, l’étrange et la com­plexité res­tent pré­gnants et rap­pellent autant Fer­nand Léger, Bal­thus que Le doua­nier Rousseau.

jean-paul gavard-perret

Jona­than Gard­ner, Living Image, Almine Rech, Paris, du 20 novembre au 18 décembre 2021.