Joann Sfar & Nicolas Keramidas,Commando Barbare – “Burrato le Vertueux”

Peut-on se pas­ser du mal ?

Cette his­toire se pré­sente sous trois formes, le pré­sent album de bande des­si­née, un roman illus­tré et un jeu de rôles. Il met en scène un étrange per­son­nage dans un uni­vers d’heroic fan­tasy où le mal a été vaincu. Outre les aven­tures débri­dées et pica­resques qui entraînent les per­son­nages dans des quêtes impro­bables, l’auteur dépeint un monde où plus rien ne fonc­tionne cor­rec­te­ment bien que les auto­ri­tés affirment le contraire.

Le bien a mis à l’écart toutes les hor­reurs d’antan. Mais si, pour une rai­son quel­conque, celles-ci res­sur­gissent, ce sera un car­nage. L’action n’est tou­te­fois pas incom­pa­tible avec l’humour et Yoann Sfar ne s’en prive pas. Entre les patro­nymes, les noms des objets et des lieux, les dia­logues qui décoiffent, il y a matière à sou­rire, à rire. Et celui-ci, pour des scènes assez fortes, n’est pas de trop.

En Lit­va­kie, l’Ère du bien règne depuis 83 ans. La paix est défi­ni­ti­ve­ment ins­tal­lée. Mais, dans la prin­ci­pauté de Ger­çure d’Orteil, le palais de Jus­tice est plein. C’est la pre­mière fois qu’un cri­mi­nel va être jugé dans les lieux. Bur­rato, un nain Rita­lien est accusé de vol. D’un carac­tère très ombra­geux, outré d’être accusé, il se révolte et s’échappe. Il veut retrou­ver son cou­sin Moz­za­rello qu’il sait être le véri­table auteur du pillage. Il le pour­suit au cœur de ter­ri­toires peu explo­rés, peu connus et va ren­con­trer un cer­tain nombre de per­son­nages hauts en cou­leurs, des déclas­sés, des bras-cassés. Cepen­dant, il pour­suit sa traque jusqu’à ce que…

Nico­las Kera­mi­das qui sor­tait de À cœur ouvert, un album très per­son­nel, a pu avec cette aven­ture lais­ser libre cours à sa fan­tai­sie, s’exprimer son ima­gi­na­tion fer­tile. Il a des­siné des créa­tures qui peuplent l’imaginaire fan­tas­tique selon son bon plai­sir. Si Joann Sfar a conçu un story-board, le reste a été laissé à l’entière dis­cré­tion du des­si­na­teur. Il a béné­fi­cié d’une liberté totale pour inven­ter décors et per­son­nages, tant sur le design que sur la construc­tion visuelle de l’univers. Il a, ainsi, mis en avant des pro­ta­go­nistes très carac­té­ris­tiques dans des scènes dyna­miques.

Pour la mise en cou­leurs, Wal­ter a uti­lisé essen­tiel­le­ment des cou­leurs pri­maires, jon­glant avec des mariages de teintes pour des effets réussis.

L’album est com­plété par une annexe regrou­pant des infor­ma­tions sur l’univers, l’interview des auteurs, des illus­tra­tions, des esquisses, des recherches…

Dans ce volume, le pre­mier d’une saga, l’univers déve­loppé est sur­pre­nant, ori­gi­nal, pas­sion­nant à décou­vrir tant pour les actions, les dif­fé­rentes intrigues que pour un gra­phisme qui retient l’attention.

serge per­raud

Joann Sfar (scé­na­rio), Nico­las Kera­mi­das (des­sin) & Wal­ter (cou­leur), Com­mando Bar­bare — Bur­rato le Ver­tueux, Glé­nat, coll. “Hors Col­lec­tion”, sep­tembre 2021, 128 p. – 19,95 €.