Apolline Garrel, Le Vent noir

La nuit inté­rieure et la souffrance

Ce pre­mier livre est une sorte de recueil poly­pho­nique sur l’hospitalisation en psy­chia­trie et plus lar­ge­ment sur les troubles de la conscience et ses vacille­ments, les fron­tières entre la nor­ma­lité et la folie.

Et ce, à tra­vers plu­sieurs récits à la pre­mière per­sonne d’existences qui ont bas­culé jusqu’à se retrou­ver dans cet hôpital.

Parfois, une ombre pas­sa­gère laisse les sou­ve­nirs de son enfance la quit­ter “comme la vie quitte les ago­ni­sants”. C’est alors un temps de pose dans “Le Vent Noir. Le Vent de tous les mal­heurs ici réunis, qui secoue l’air pesant des cou­loirs de l’hôpital, emporte les odeurs de médi­ca­ments et d’haleines char­gées par les trai­te­ments.“

Ce vent noir est sur­tout celui de la nuit inté­rieure et de la souf­france. Un vent d’abîme qui souffle sans bercer.

Les “témoi­gnages” des voix deviennent la seule voie d’accès à l’inconscient mais en même temps sou­lignent l’échec de sa sai­sie, dépla­cée depuis le contenu vers le conte­nant. Mais cela est dou­lou­reu­se­ment génial là où l’écriture déploie les jeux de “je” alté­rés et reje­tés — même s’il existe une sorte d’attente qui les retient au réel comme à l’écart de la pré­sence.

Le livre conduit des évé­ne­ments aux his­toires où la vie est main­te­nue en une sorte d’absence pour celles et ceux regar­dés par “fous” par cer­tains des soi­gnants et les rares visiteurs.

Dans le texte s’affiche avec le plus de force le cadre qui défi­nit ceux qui sont cen­sés — en insen­sés — ne pas en avoir — selon une curieuse vue de l’esprit que l’auteure ne par­tage pas. Plus qu’un poème-récit comme pen­sée des évé­ne­ments de vie, il s’agit de com­prendre l’événement du récit comme pen­sée de l’événement de la vie. Les textes inter­rogent ainsi le récit poten­tiel que sont les êtres.

Convo­quant l’attente et l’oubli, ils partent en quête de l’inaccessible et d’un cer­tain espoir der­rière les portes où les exclus sont mis hors jeu. Mais, tout compte fait, ne seraient-ils pas à l’abri des êtres dits dotés de raison ?

Cela jusqu’à “l’amorce du manège infer­nal, de la foire à trois francs six sous où il fau­drait crier. Même pas peur sauf que ça ne marche pas”. Sor­tir de là, c’est sen­tir à la place du Vent Noir , “une petite brise pas désa­gréable mais insi­dieuse”. Elle n’enlève aucun doute ou hypo­thèques.

Et laisse sur une interrogation.

jean-paul gavard-perret

Apol­line Gar­rel, Le Vent noir, Mjw édi­tion, juin 2021.