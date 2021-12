Alessandro Cinquegrani, Braconniers

Des peines à foison

Le nar­ra­teur de ce roman, un homme dans la qua­ran­taine, naguère entre­pre­neur pros­père, s’est retiré dans une mai­son aban­don­née au bord du Piave, avec sa femme mutique et sui­ci­daire. Tous les matins, il fait douze kilo­mètres à pied pour la récu­pé­rer à l’endroit où elle se couche sur les rails du che­min de fer, igno­rant pro­ba­ble­ment que cette voie est désaf­fec­tée.

Il se rap­pelle, en varia­tions sur le même thème, cer­tains épi­sodes de son his­toire fami­liale, qui conduisent par moments à des révé­la­tions, tou­jours plus douloureuses…

Le texte a pour prin­ci­pal atout son écri­ture ryth­mée et empreinte de poé­sie (la tra­duc­trice a fait un excellent tra­vail). On appré­cie beau­coup aussi l’ambiguïté constante au sujet du nar­ra­teur, dont on se demande s’il est sim­ple­ment en état de détresse ou encore plus dérangé que sa femme : maints pas­sages semblent rele­ver du délire, et ils ne sont pas parmi les moins beaux.

En revanche, arrivé vers le milieu du récit, le lec­teur risque de trou­ver outran­cière l’accumulation de drames et de tra­gé­dies qui se pour­suit presque sans dis­con­ti­nuer jusqu’à la fin de l’intrigue.

On peut trou­ver aussi mal­ve­nue l’idée d’associer le nar­ra­teur, son frère jumeau et leur père, cha­cun à un parti (ils repré­sentent res­pec­ti­ve­ment les démo­crates chré­tiens, les fas­cistes et les com­mu­nistes), d’où résulte l’impression que l’auteur se sert de ses per­son­nages pour déli­vrer un dis­cours poli­tique obso­lète, dont on ne voit pas vrai­ment l’intérêt.

Cepen­dant, ce n’est que le pre­mier roman d’un auteur de talent, et l’on espère que les sui­vants lui per­met­tront d’accomplir plei­ne­ment son potentiel.

agathe de lastyns

Ales­san­dro Cin­que­grani, Bra­con­niers, tra­duit de l’italien par Laura Bri­gnon, Do, jan­vier 2022, 136 p. – 17,00 €.