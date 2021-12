Ida Di Pasquale, Faiano

Tout ce qui reste

Cette série fait suite au trem­ble­ment de terre de L’Aquila, en Ita­lie en 2009. Plus pré­ci­sé­ment, il est lié à la perte de la mai­son de la pho­to­graphe suite au séisme.

Dans cette quête parmi les ruines, le lieu de nais­sance et la mémoire d’Ida di Pas­quale sont associés.

Nous sommes à Faiano, un petit vil­lage sur les pentes du Gran Sasso. 24 familles au moment du trem­ble­ment de terre ont reçu un ordre d’expulsion. Bra­vant l’interdiction, la créa­trice a pris rapi­de­ment quelques pho­tos, en se concen­trant sur les détails, sur les objets… ils rap­pellent des faits, des per­sonnes, des situa­tions et des moments que la créa­trice a voulu arrê­ter pour ne pas oublier

En 2016, un autre trem­ble­ment de terre, dans la ville voi­sine dévaste encore plus une région deve­nue zone rouge. L’interdiction abso­lue d’entrer dans le vil­lage a été suivi en 2018 par la démo­li­tion de la plu­part de ses mai­sons dont celle de l’artiste, à savoir la mai­son des tailleurs, de Fede­rico son père et de son grand-père Nicola.

L’artiste y a osé avant une der­nière incur­sion pour empor­ter quelques petits sou­ve­nirs et quelques pho­tos sup­plé­men­taires. Ou des décombres à empor­ter. Celles des fis­sures dans l’âme.

jean-paul gavard-perret

Ida Di Pas­quale, Faiano, 2021

(www.instagram.com/idadipa/)