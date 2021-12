Laurent LD Bonnet, Le dernier Ulysse

Réver­si­bi­lité infi­nie du mythe

Pour son troi­sième roman de la Tétra­lo­gie de la Quête, après Salone et Dix secondes et en attente de A une pas­sante, Laurent LD Bon­net nous entraîne dans un voyage de quatre ans et une sorte de dia­spora.

Celle d’un auteur, qui — suite à une émis­sion de télé­vi­sion — se voit appe­ler par une mys­té­rieuse femme d’une île loin­taine et qui semble l’avoir compris.

Il en est bou­le­versé et nous le sui­vons dans sa quête de l’élue qui l’élit. Chaque moment du livre reflète tous les autres dans une suite d’évènements.

Ils se reflètent et se ras­semblent comme réper­cu­tés à l’infini et dans une mul­ti­pli­cité de miroirs hors feu (enfin presque), hors loi (idem) tel un Pier­rot par­fois lunaire, par­fois lunatique.

Chacun devient l’écho des autres à la façon d’une immense monade. Il est rare de ren­con­trer un sem­blable livre.

S’y concentre une réflexion simul­ta­née de toutes ses par­ties. Elles s’y mani­festent dans son langage.

Ce qui frappe, c’est la réver­si­bi­lité infi­nie d’un mythe dans une telle nou­velle caté­go­rie là où, pour être, il faut en pas­ser par­fois par des pépins phos­pho­res­cents. Tout s’unit et s’échange avec tout.

Tout verse dans tout jusqu’à créer un chaos rai­son­nable. Un chaos péné­tré lui-même dans cette dif­frac­tion cohérente.

Un chaos à la puis­sance seconde ou infi­nie. Dans une belle éco­no­mie du monde par celui qui vient mettre au clou sa propre vie mais qui, soudai,n grâce à ses ren­contres n’a plus peur de mou­rir dans des archi­pels démâtés.

jean-paul gavard-perret

Laurent LD Bon­net, Le der­nier Ulysse, édi­tions Les défri­cheurs, 2021, 472 p.