Raymonde Godin, L’espace est le temps (exposition)

Diaspora plas­tique

Raymonde Godin capte, dit-on, les espaces de son enfance. Il existe dans sa façon de les sai­sir du Joan Mit­chell, du Rio­pelle mais aussi du Henri Michaux qui aurait tout sacri­fié à la cou­leur. L’Américaine vit en France depuis 1954. Elle n’est jamais reve­nue sur le conti­nent et son Qué­bec avant l’âge de 52 ans.

Sa pein­ture est donc de deux mondes habi­tés par les maîtres anciens mais à la recherche d’une “naï­veté” cal­cu­lée où l’émotion passe par l’intellectualisme pour obte­nir une plus-value d’éloquence magique. Vient s’y gref­fer plus tard une autre influence.

D’une cer­taine manière, la créa­trice déstruc­ture l’espace pour le recons­truire, le trans­for­mer en un sup­plé­ment de visi­bi­lité. Crayons à l’huile, acry­liques sur papier, crayons sur papier, acry­liques sur toile rap­pellent pour un Euro­péen autant les terres d’origine de l’artiste que ces nou­velles donnes de Drome pro­ven­çale chère à Giono.

Le regard d’ébène de la créa­trice est tou­jours aussi vif. Et à tra­vers le temps, il dit tout. Et si en lui deux mondes inté­rieurs (de mémoire et de vie) se font écho, il est apte à sai­sir les fra­grances végé­tales dans l’espace de l’instant. Car chez elle l’espace est temps. Et si les Lau­ren­tides res­tent pré­sentes en ses mille et mille lacs, la séche­resse et l’aridité pro­ven­çale réor­ga­nise l’espace men­tal là où l’été indien prend une autre figure.

Il déborde sou­vent, voire ignore l’hiver. Si bien que les pay­sages de l’artiste res­tent ouverts. Dans des jeux majus­cules de vert, de jaune, de vio­let, de gris la sim­pli­cité per­cute le sup­port et le laisse res­pi­rer. D’autant que l’efficacité dans le trait est géniale. C’est lui qui seg­mente, dis­perse, pénètre l’espace, ouvre l’image bien loin de la repro­duc­tion ou du décor.

Un tel espace est donc bien le para­doxe du temps.

Voici donc une dia­spora plas­tique, celle des herbes semées près des lacs ou dans le cal­caire des Pré­alpes. Aucune ombre ne peut tou­te­fois souiller les “prises” que Ray­monde Godin fomente depuis des dizaines d’années. Il y a là des roses sau­vages de per­sonne et des trois ou des sept vents qu’on retrouve par l’étymon le plus insai­sis­sable.

Nous voici au centre où la nature tres­saille dans des oeuvres, ser­ments arra­chés à l’absence et remi­sés dans le royaume de la reine des forêts loin­taines. Le monde est sin­gu­liè­re­ment mul­tiple, tra­versé de la ten­dresse de la lumière au sein des cou­leurs. Nous ne sommes pas très loin géo­gra­phi­que­ment et pic­tu­ra­le­ment de l’aquarelle de la “Mon­tagne Sainte Vic­toire” de Cézanne et de ses taches légères propres à défi­nir les lieux.

Le flot­te­ment de l’espace s’y réduit aux élé­ments per­çus comme espace infini et pre­mier. L’organisation et le tra­vail de la cou­leur sont par­faits. Matisse non plus n’est donc pas très loin. Existe chez Ray­monde Godin la même dyna­mique. Chez elle, le tra­vail du tableau reste dur, néces­site une concen­tra­tion totale. Loin des écoles et dans une grande soli­tude s’inscrit l’oeuvre la plus libre, la plus “nue”.

Elle danse, anime, rap­pelle les poèmes de Walt Whit­man des” Feuilles d’herbes”.

Celle qui vit par les yeux chaque fois offre un pays retrouvé et révélé. Là où la pein­ture occi­den­tale rejoint l’esthétique extrême-orientale. Y flottent les espaces dans un cer­tain Tao. La cal­li­gra­phie n’y est jamais loin.

Bref, l’Américaine pro­duit une syn­thèse inédite entre assise et mou­ve­ment. Et les der­nières toiles réac­tua­lisent un bon nombre d’éléments venus des années pro­fondes mais “cuits” différemment.

Entre mémoire et avan­cée, la pein­ture reste action de dépouille­ments et de résur­gences. Il s’agit tou­jours de sai­sir la vie à un cer­tain moment.

Oui, la pein­ture est bien l’espace du temps et le temps de l’espace.

jean-paul gavard-perret

Ray­monde Godin, L’espace est le temps, Gale­rie Conver­gences, Paris, 2021.