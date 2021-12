Giovanni Gastel, The people I like & Jewels of Fantasy

Un poète visuel

Trien­nale Milano rend hom­mage au pho­to­graphe Gio­vanni Gas­tel (Milan, 1955 — 2021) avec deux expo­si­tions : “The people I like” et “Jewels of Fan­tasy”.

Por­trai­tiste sophis­ti­qué du monde, l’artiste a pho­to­gra­phié non seule­ment les visages mais les corps, la mode, les bijoux, les tis­sus et les intérieur.

“The people I like” pré­sente plus de 200 por­traits grands for­mats en un laby­rinthe de visages, de poses et de rêves de per­sonnes du monde de la culture, du design, de l’art, de la mode, de la musique, du diver­tis­se­ment et de la poli­tique (Barack Obama, Ger­mano Celant, Mimmo Jodice, Zuc­chero, Monica Bel­lucci, etc.)

Ces por­traits ne sont pas per­çus comme de simples repré­sen­ta­tions de la phy­sio­no­mie humaine mais laissent émer­ger un sens plus vrai, plus intime. L’accent est tou­jours mis sur l’“âme” du modèle, tan­dis que la der­nière sec­tion de l’exposition accueille la sec­tion « colli neri », por­traits virant au royaume de la spiritualité.

“Jewels of Fan­tasy” pré­sente cer­taines des pre­mières œuvres de Gio­vanni Gas­tel entre autres pour la Daniel Swa­rovski Cor­po­ra­tion. Le pho­to­graphe crée une réin­ter­pré­ta­tion fan­tas­ma­go­rique de ces bijoux dans une élé­gance sty­lis­tique et les thèmes clés de l’artiste : le syn­cré­tisme entre le monde des objets et celui de la figure humaine, l’ironie, le corps et le masque, le dégui­se­ment et la métamorphose.

Si Gas­tel a déve­loppé des cam­pagnes publi­ci­taires, il était un poète visuel dont l’expression exi­geait un débou­ché pure­ment artis­tique. Il est reconnu en tant qu’artiste en 1997 quand la Trien­nale Milano lui offrit sa pre­mière expo­si­tion per­son­nelle et le plaça dans l’élite pho­to­gra­phique mon­diale aux côtés des monstres sacrés de la pho­to­gra­phie comme Oli­viero Tos­cani, Giam­paolo Bar­bieri, Fer­di­nando Scianna, et des icônes inter­na­tio­nales comme Hel­mut New­ton, Richard Ave­don, Annie Lei­bo­vitz, Mario Tes­tino et Jür­gen Teller.

jean-paul gavard-perret

Gio­vanni Gas­tel, The people I like & Jewels of Fan­tasy, Trien­nale Milano du 1er décembre 2021 au 13 mars 2022.