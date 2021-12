Nicole Schmitt, Infiniment bleu (exposition)

Recou­vrir, c’est ouvrir

Au simu­lacre des affa­bu­la­teurs se sub­sti­tue chez Nicole Schmidt une ges­tuelle puis­sante qui crée à tra­vers l’imaginaire de l’artiste l’expérience sin­gu­lière d’une vision inté­rieure en une pous­sée aussi céleste, océane que terrestre.

Chez la plas­ti­cienne, le bleu réclame la lumière de l’existence. Il est comme cette der­nière opaque, mais par son redou­ble­ment la trans­pa­rence suit. Son injonc­tion emporte même si son sup­port reste par­fois appa­rent.

Son épais­seur est de l’ordre de la taie. Elle enfouit. C’est pour­quoi, à qui ne veut pas voir elle impose sa pré­sence évocatrice.

La force parié­tale des formes et du bleu font tenir le regard là où rien n’est enclos où à sa “juste” place. Le voyeur lui aussi est saisi de bou­geotte : il est non devant mais des­sus et des­sous.

Preuve que pour Nicole Schmitt recou­vrir, c’est ouvrir.

Certains diront que ce n’est pas grand chose que la pein­ture. Mais au sein de telles taches érup­tives sur­git un étrange bal­let d’images fixes, sen­sibles contre les refou­le­ments.

L’artiste donne corps à ce qui n’en a pas ou qui en a trop : à savoir le plai­sir, preuve que la vraie pein­ture “pri­mi­tive” est tout sauf un simulacre.

jean-paul gavard-perret

Nicole Schmitt, Infi­ni­ment bleu, expo­si­tion, du 17 au 22 décembre, Eole La Bathie-Mongascon 38110 ‚ 240 CHEMIN DE RENODEL, au fond de la cour