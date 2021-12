Jacopo Belloni, New Heads (exposition)

Maîtri­ser l’imprévisibilité et le chaos

Né en 1992 à Ancône , Jacopo Bel­loni vit et tra­vaille à Genève et Rome. Il a ter­miné à l’été 2021 ses études en Mas­ter Arts visuels de la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève.

Dans sa pra­tique artis­tique, Bel­loni étu­die les méca­nismes avec les­quels les hommes tentent de maî­tri­ser l’imprévisibilité et le chaos. Il s’intéresse à la façon dont les gens font face à des évé­ne­ments impré­vi­sibles et au chaos.

De même qu’à la façon dont ils ont recours à des rituels et à des objets d’autoprotection — sou­vent com­mer­cia­li­sés.

Pour sa pré­sen­ta­tion solo dans le cadre de l’exposition New Heads, Bel­loni offre au public d’Aargauer un aperçu d’un nou­veau cha­pitre de son tra­vail de recherche visuelle et anthropologique.

Dans une vaste ins­tal­la­tion de sculp­tures, Bel­loni exa­mine les signi­fi­ca­tions cultu­relles et his­to­riques des sym­boles spi­ri­tuels de pro­tec­tion et remet en ques­tion leur uti­li­sa­tion au 21ème siècle.

jean-paul gavard-perret

Jacopo Bel­loni, New Heads, Advan­ce­ment Award of HEAD — Genève, Aar­gauer Kuns­thaus, du 13 novembre 201 au 2 jan­vier 2022.