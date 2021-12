Matteo Terzaghi, La Terre et son satellite

A défaut d’être ter­restres extras

Dans la lignée du de Lucrèce, entre lit­té­ra­ture et science, les textes de Ter­za­ghi explorent des sujets tels que la pluie, le sec­tion­ne­ment des lom­brics : ” Si le pre­mier lom­bric s’appelait Gio­vanni, com­ment peuvent bien s’appeler les deux der­niers? Giò et Vanni, ou Luigi et Anto­nio ? Sur­tout, la ques­tion qui se pose est de savoir com­bien de fois le jeu peut être répété. Que se passe-t-il si on coupe aussi en deux le Luigi et l’Antonio et leurs futurs reje­tons ? Je me sou­viens que pour moi la ques­tion du sec­tion­ne­ment des lom­brics était deve­nue une idée fixe”.

Chaque anec­dote devient une réflexion phi­lo­so­phique où trans­pa­raissent des écrivains et artistes (Robert Wal­ser, Danilo Kiš, Fran­cis Ponge, etc.) . Le tout avec une iro­nie qui per­met de révi­ser nos visions sou­vent myopes.

Et ce, de la part de celui qui adore la pluie : “j’aime qu’elle soit si ter­restre ! Sur la Lune, c’est le soleil qui tape, non pas la pluie, pas non plus sur les autres pla­nètes du sys­tème solaire”.

Dès lors, “Si un Mar­tien tré­bu­chait sur un para­pluie, il est peu pro­bable qu’il en devi­ne­rait la fonc­tion ori­gi­naire, non, il le pren­drait plu­tôt pour un ins­tru­ment de musique ou pour une sculp­ture pliable”. Cela évoque pour l’auteur Gia­co­metti, la tête ren­trée dans les épaules, l’imperméable tiré par-dessus la tête, en cloche, tan­dis qu’il tra­verse une ave­nue pari­sienne brillante de pluie”, photo de Cartier-Bresson.

Cela fait de lui, de l’auteur et de nous des extra-terrestres à défaut d’être ter­restres extras. C’est cer­tai­ne­ment rassurant.

De telles pré­sen­ta­tions fondent une éter­nelle hési­ta­tion du plus bel effet.

jean-paul gavard-perret

Mat­teo Ter­za­ghi, La Terre et son satel­lite, tra­duit de l’italien (Tes­sin), La Bacon­nière, Genève, 2022, 112 p. — 16, 00 € / 19 CHF.