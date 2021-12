Dina Goldstein, OG Punk (exposition)

Punk un jour, punk toujours

Docu­men­ta­riste, por­trai­tiste et pay­sa­giste la pho­to­graphe de Van­cou­ver Dina Gold­stein conserve tou­jours une dimen­sion sociale à ses tra­vaux. Ici, elle évoque les stig­mates et l’héritage du mou­ve­ment punk.

Il fut en son temps le témoi­gnage absolu de la contre-culture anar­chiste d’une jeu­nesse sans grand espoir. Le punk tou­cha sur­tout la côte est amé­ri­caine et l’Angleterre.

La côte ouest cali­for­nienne demeura peu récep­tive à cette implo­sion. Tou­te­fois, à mesure que l’on remon­tait vers le nord, de Seat­tle à Van­cou­ver, la scène musi­cale punk hard­core fut par­ti­cu­liè­re­ment dyna­mique. Dina Gold­stein a décidé de par­tir en 2020 à la recherche des figures clés de la légen­daire scène punk rock des années 1980 et 1990 pour en pho­to­gra­phier les repré­sen­tants en des por­traits sur fond vierge afin de neu­tra­li­ser tout effet dié­gé­tique.

Mais elle demande à cha­cun de ses modèles de faire son cinéma comme il l’entend en exhi­bant coif­fure iro­quoise, blou­son clouté, tatouages, etc.

Certains, comme l’on dit, “se la jouent” encore. D’autres plus réser­vés ou nos­tal­giques prouvent néan­moins leur fidé­lité à une dis­si­dence et une trans­gres­sion..

Tous sont res­tés réso­lu­ment punks dans leur tête comme dans leurs vête­ments. Même si par­fois la dis­tinc­tion entre cos­tume et parure quo­ti­dienne est moins nette.

Reste qu’aucun de ces héros ne renie son iden­tité anti-sociale de naguère.

Elle fait encore par­fois leur bel aujourd’hui de révolte contre l’intolérance et l’ignorance.

jean-paul gavard-perret

Dina Gold­stein, OG Punk, The Poly­gon Gal­lery, Van­cou­ver, jusqu’au 3 jan­vier 2022.