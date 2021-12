Kristell Loquet & Daniel Dezeuze, L’Aumaille

L’entre­tien infini

Le mot “Aumaille” serait issu du latin “ani­ma­lia” qui désigne les grands ani­maux, ceux de la ferme, et ren­voie en écho à l’anima, à l’âme. Mais Lau­mailler, c’est en même temps le nom de jeune fille de la grand-mère pay­sanne de l’auteur, lon­gue­ment évo­quée en ces pages, qui avait charge de l’entretien du cime­tière du vil­lage.

Tou­te­fois, le titre peut tout autant évo­quer un dérivé du verbe lamer qui veut dire cou­vrir d’une pierre tombale.

Kris­tell Loquet évoque ici cer­tains de ses sou­ve­nirs d’enfance avec le rôle que ses défunts occupent encore dans sa vie.

Plus qu’une résur­rec­tion des fan­tômes, il s’agit de faire revivre des proches dans les décors com­muns à l’auteure comme aux disparus.

L’écri­ture fait ger­mer ce qui sem­blait effacé. Car en quit­tant leur vie les proches n’ont pas laissé Loquet seul. Au fil de cette remon­tée, êtres ‚ani­maux, pay­sages, objets contri­buent à refor­mu­ler un royaume au sein d’un récit qui devient sans réels début et fin.

Pour preuve, sont exclus lettres capi­tales et points finaux. C’est là accor­der un sens gra­phique à l’enchaînement des séquences du sou­ve­nir dans une écri­ture sans pause et en une suc­ces­sion de visions.

Tout un monde se réin­carne là où les superbes des­sins de Daniel Dezeuze com­plètent, dans leur étoffe tuté­laire achar­née à ralen­tir nos cycles d’oubli et de manière puis­sante, ce road-movie qui appa­rem­ment filant vers le passé rameute l’avenir.

C’est regra­vir des pentes, fon­der des trouées de lumière entre les der­niers arbres et une sorte d’éternité.

jean-paul gavard-perret

Kris­tell Loquet & Daniel Dezeuze , L’Aumaille, édi­tions de l’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, 2022, 128 p. — 15,00 €.