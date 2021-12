Gasoline, The Orange Album

Surpre­nant et régénérant !

Retour­nant à un rock des racines, Gaso­line ne fait pas pour autant dans le rocka­billy.

Les mesures basiques sont reprises par des sono­ri­tés d’aujourd’hui qui ne cherchent pas à sin­ger le passé.

Le duo com­posé par Théo Gas­se­lin à la bat­te­rie et Tho­mas Bai­gnières à la gui­tare et au chant pour­suit une voie d’un rock garage ambi­tieux bourré d’énergie — ce qui n’empêche pas des ins­tants plus doux.

De fait, la musique la plus pri­mi­tive retrouve des accents étran­ge­ment de notre temps.

C’est sur­pre­nant et régé­né­rant. Chaque mor­ceau qui pour­rait sem­bler attendu reste une surprise.

jean-paul gavard-perret

Gaso­line, The Orange Album, label Cela­bra­tion Days, Modu­lor, 2021.