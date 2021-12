François Noudelmann, Les enfants de Cadillac

Prédi­cat juif et migration

Fran­çois Nou­del­mann, à par­tir des chaînes de la généa­lo­gie crée son pre­mier roman pour ins­crire de manière plus intime son rap­port au monde.

S’intéressant à sa famille, l’auteur montre que nul n’en maî­trise les exis­tences — même si l’auteur a fouillé les docu­ments fami­liaux comme celui d’un asile psy­chia­trique où son grand-père fut enfermé.

Mais l’auteur n’échappe pas à l’imaginaire pour se déga­ger de l’autofiction et ce, en trois dif­fé­rents modes nar­ra­tifs et d’itinéraires : il, tu, je. Existe néan­moins une linéa­rité dans la ques­tion du nom et de géné­ra­tions en géné­ra­tions.

Cela à par­tir du grand-père lithua­nien et anal­pha­bète de la com­mu­nauté juive qui file vers l’ouest dans le désir d’appartenance à la natio­na­lité française.

Noudel­mann non seule­ment raconte ce qui est s’est passé pen­dant la guerre mais aussi à Saint Anne en divers moments de vio­lence. Jusqu’ensuite dans la petite ville de Cadillac où le grand père “mutilé du cer­veau” est mort en 1941 lors de “l’hécatombe des fous”.

Ce roman enquête ouvre tout un monde étrange plein d’histoires tra­giques de tous ces “enfants” de Cadillac et d’ailleurs. Il ouvre sur des ter­rains incroyables et des marges au nom du grand-père mais aussi du père trots­kyste qui redé­couvre sa judéité lors de cinq années de sur­vie en Pologne nazifiée.

Le “tu” de la “ven­tri­lo­quie” per­met de ne pas se mettre à sa place, tout en pré­ser­vant empa­thie et dis­tance dans le tra­vail de remé­mo­ra­tion du fils. Et ce, avant de finir son récit à tra­vers la lit­té­ra­ture popu­laire des Pieds Nicke­lés mais aussi Jack Lon­don, pre­mier contact avec la “vraie” lit­té­ra­ture. L’ensemble crée une sen­si­bi­lité par­ti­cu­lière de ce que l’auteur nomme un “pré­di­cat juif” qui s’étend à tout état de migration.

jean-paul gavard-perret

Fran­çois Nou­del­mann, Les enfants de Cadillac, Gal­li­mard, 2021, 224 p.