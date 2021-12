Pietro Pietromarchi, Steam Power

Cent nuances du gris

Pietro Pie­tro­mar­chi est né en 1965 à Venise et vit aujourd’hui à Bruxelles. Diplômé de la pres­ti­gieuse École poly­tech­nique de Milan, il est archi­tecte de for­ma­tion. Il exerce ce métier en Ita­lie puis en Inde, où il col­la­bore avec le célèbre archi­tecte Bal­kri­shna Doshi. Lors de sin temps libre, il par­court l’Inde en train pour immor­ta­li­ser les loco­mo­tives à vapeur qui y cir­culent alors encore.

Il expose ses pre­mières pho­to­gra­phies fer­ro­viaires à Milan en 1999, s’installe en Bel­gique, où il entame une car­rière dans l’immobilier, tout en pour­sui­vant dans le monde entier sa recherche des der­niers trains à vapeur.

Les fans de la “Vie du Rail” retrou­ve­ront ce qu’ils savaient déjà mais que le pho­to­graphe rap­pelle : ” Les loco­mo­tives à vapeur sont comme des êtres vivants cha­mar­rés d’escarbilles. Il faut envi­ron 8 heures pour les mettre en route et il n’y en a pas une pareille, cha­cune à sa per­son­na­lité”. Leur panache blanc est de plus en plus rare.

Et celles qui furent le sym­bole de la moder­nité en sont deve­nues des anti­qui­tés que l’artiste sou­ligne et salue en 100 nuances de gris.

En confor­mité avec un sujet sur­anné et en puriste, le pho­to­graphe ne tra­vaille qu’en argen­tique, avec un appa­reil aux réglages manuels.

Ils ne sont pas simples pour pri­vi­lé­gier la prise de l’évanouissement d’un bou­quet de nuages, une pluie d’étincelles au cœur de la nuit.

jean-paul gavard-perret

Pie­tro Pie­tro­mar­chi, Steam Power, Gale­rie Minsky Paris, du 2 décembre 2021 au 15 jan­vier 2022 et livre (même titre) aux Edi­tions Lie­nart, 2021, 140 p. — 35,00 €.