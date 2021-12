Laura Kasischke, Où sont-ils maintenant

Entre des­crip­tions pro­saïques et médi­ta­tions oniriques

Il est tou­jours utile de publier les livres de poé­sie en édi­tion bilingue. Non que la tra­duc­tion de Où sont-ils main­te­nant soit approxi­ma­tive. Bien au contraire.

Mais le pas­sage d’une langue à l’autre oblige par­fois faire dis­pa­raître des dicho­to­mies : plus que jamais elles explosent dans ce bou­quet de poèmes à la sym­pho­nie particulière.

Laura Kasi­schke pro­pose la per­cep­tion d’un temps sus­pendu et rha­billé.

Le lec­teur découvre les tis­sages de liens nour­ris­sant une sorte d’utopie qui efface les fan­tômes du quo­ti­dien et réin­ves­tit les lieux d’un feu loin de toute anec­dote afin de créer des images aussi men­tales que sensuelles.

La tra­duc­tion de Syl­vie Doi­ze­let reprend l’anthologie de la poète d’abord publiée en 2017 chez Cop­per Canyon Press sous le titre de “Where Now : New and Selec­ted Poems.” Entre poèmes anciens et plus récents, l’ouvrage per­met de décou­vrir des extraits de tous les recueils de la poé­tesse : Les Infi­ni­té­si­males ; Espaces, dans les chaînes ; Lys dehors ; Jar­di­nage dans le noir ; Dansent et dis­pa­raissent ; Feu et Fleur ; Ce n’était pas ; Ménage dans un rêve et, enfin, Folles mariées .

L’œuvre se donne en consé­quence dans toute sa richesse et ses évo­lu­tions sty­lis­tiques. En dehors d’un tra­vail sur les blancs du texte au sein des strophes et un goût pour les épi­phores – l’écriture de Laura Kasi­schke s’illustre par sa cohé­sion depuis vingt ans.

Enjam­be­ments avec rejets et contre-rejets créent le mou­ve­ment inhé­rent à une telle écri­ture et ses errances entre des­crip­tions pro­saïques et médi­ta­tions oniriques.

jean-paul gavard-perret

Laura Kasi­schke, Où sont-ils main­te­nant, bilingue, Tra­duc­tion de l’Anglais (US), Syl­vie Doi­ze­let, Gal­li­mard, Du Monde Entier, 2021, 381 p. — 23,50 €.