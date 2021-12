Frédéric Dechaux, L’ornithorynque à lunettes

Créer sa propre mythologie

L’essai de Fré­dé­ric Dechaux joue entre maî­trise et aban­don.

Emerge un foyer de déré­lic­tion face aux maîtres de temps au cogito vaseux face à ceux qui les ont pré­cé­dés — des phi­lo­sophes grecs à Nietzsche.

L’auteur approche les radiances d’un monde en décré­pi­tude qui veut igno­rer ses pro­fon­deurs cachées.

Sur­git une expé­rience spi­ri­tuelle, phi­lo­so­phique de la vie. Sou­dain la perte d’âme devient tangible.

Le livre devient une médi­ta­tion selon d’étranges mariages excen­triques mais aussi mélan­co­liques et tenaces. Dechaux déve­loppe une réflexion aussi élé­gante que géné­reuse.

Même s’il n’est plus ques­tion de don­ner sens au monde. Il n’en veut plus.

L’auteur déve­loppe une voie très per­son­nelle qui casse cer­tains codes intel­lec­tuels et spi­ri­tuels ou du moins ce qu’il en reste.…

A sa manière, il devient pro­phète et créa­teur de son propre monde, de sa propre mytho­lo­gie face à l’irréparable mais selon une façon éveillée en contra­dic­tion aux façons d’endormis de pen­sées discutables.

jean-paul gavard-perret

Fré­dé­ric Dechaux, L’ornithorynque à lunettes, édi­tions Tar­mac, Nancy, 2021, 78 p. — 12,00 €.