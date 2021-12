Leçon de verve poétique

En dix ans et à che­val sur le XVI et XVII siècles, ont été publiés de manière ano­nymes 8 mono­logues sati­riques rédi­gés en franco-provençal pour se moquer du Duc de Savoie Charles Emma­nuel le Grand. Ils ont sans doute été dif­fu­sés à Lyon et com­posé pos­si­ble­ment par un hugue­not gene­vois : Louis Garon venu dans la capi­tale des Gaule pour échap­per aux per­sé­cu­tions reli­gieuses de l’époque.

L’influence de Rabe­lais est cer­taine dans ces textes dro­la­tiques là où, en l’un d’eux, se retrouve une ver­sion du Meu­nier, du fils et l’âne anté­rieur à celle que La Fon­taine en don­nera un demi-siècle plus tard.

Les Gene­vois ne sont pas épar­gnés et semblent cha­touillés par les diables. Ce qui ravit l’auteur. Il sou­ligne tout autant la mau­vaise foi des dits grands qu’il n’hésite pas à décla­rer “immondes”. D’où l’appel aux Savoyards à se sou­le­ver en rap­pe­lant ce que le Duc agença.

L’auteur ne se dit ni d’un côté, ni de l’autre : voire… Car les actions du Prince vont de tra­vers en Savoie, en Dau­phiné comme en Pro­vence. Existe un appel constant à l’irrévérence dans un texte qui bouillant de rage ne manque jamais de sel iro­nique. Le foi­son­ne­ment de formes rap­pellent les libé­ra­li­tés de Rabe­lais face au lan­gage non encore “dressé” par Vaugelas.

Cette plon­gée dans le temps ne pos­sède pas qu’un inté­rêt his­to­rique. C’est une leçon de verve poé­tique dans une langue dont la région de Cham­béry devient le centre. Tout balance avec force et irré­vé­rence.

Manière de se res­sour­cer à une langue et une épis­té­mo­lo­gique his­to­rique presque premières.

jean-paul gavard-perret

Anne-Marie Vur­pas, Moque­ries savoyardes (1594 — 1604), coll. Régio­nales, EMCC, Lyon, 192 p., 2021, –10,00 E.