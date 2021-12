Florence Andoka, Dans ton tube

Explo­rer les sys­tèmes d’exploitation

Dans un jeu sub­til et drôle de répé­ti­tions inau­guré chaque fois par un “c’est une fille qui monte une chaîne You­Tube”, les conseils pleuvent pour sor­tir les déni­cheuses enli­sées de leurs robes qui bou­dinent et qui veulent s’émanciper en de tels jeux de dupes.

La fonc­tion, créant l’organe, se crée à tra­vers l’espace du médium et pour l’auteur un “pro­to­cole d’écriture” lui per­met­tant d’illustrer com­ment les nou­veaux canaux peuvent trans­for­mer en bien ou sur­tout en mal les iden­ti­tés fémi­nines incer­taines.



Elles peuvent croire accé­der à un mode d’expression libé­ra­toire mais il n’est tout compte fait que celui de leur exploi­ta­tion par d’autres femmes. D’où ce voyage à tra­verses diverses filles dans un tel lieu peu connu de celui qui écrit ces lignes. Flo­rence Andoka lui donne néan­moins envie d’explorer ces sys­tèmes d’exploitation plus que d’exploiter les sys­tèmes d’exploration. Le tout entre confes­sion­nal, self-show, success-story fre­la­tée ou dépres­sion maniaque.

L’auteure y fait montre de toute sa verve. L’espace d’écriture se confond avec la géo­mé­trie visuelle du poly­èdre. Il s’agit dans des décors et des mises en scène qui se res­semblent et qui répondent aux mêmes règles de s’exposer sous visage de figures de mode afin de répandre une image morte plus que vivante là où — sur une telle “plate” forme aux héroïnes sili­co­nées — tout est paramétré.

Flo­rence Andoka fait sem­blant d’en être addict mais elle montre com­ment le corps est enfermé dans You­Tube, où “des mondes frag­men­tés fer­mentent et se liqué­fient”. Et où au besoin, faute de mieux, les bruits sexuels sont fabri­qués avec des usten­siles de cui­sine en cette misère. D’où cet aéro­page de fai­seuses de mode comme jadis il y avait des fai­seuses d’anges qui font de leurs sui­veuses des recluses volontaires.

jean-paul gavard-perret

Flo­rence Andoka, Dans ton tube, édi­tions Gorge Bleue, Stras­bourg, 2021, 78 p. - 16,00 €.