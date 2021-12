Marcel Miracle, ZOAR (exposition)

Le bour­lin­gueur

Marcel Miracle pro­pose des leçons pra­tiques de dis­sec­tion par ses des­sins. Lorsqu’il était ensei­gnant, il se dépla­çait du fond de la classe jusqu’au tableau et lorsqu’il était géo­logue il pros­pec­tait les déserts, dans les deux cas pour reti­rer l’ennui où l’on veut nous faire crou­pir.

Ses des­sins conti­nuent cette lutte en leurs exer­cices d’ “idio­tie” contre la bêtise.

Au besoin, il se déguise en fan­tôme, construit des images qui sortent comme spon­ta­né­ment de sa tête en état de légère fluo­res­cence. Miracle sait que plus il vieillit plus il appar­tient à la géné­ra­tion de l’avenir, celle qui donne l’atout à l’amour à l’italienne (ail et fines herbes) et au bai­ser à la fran­çaise qu’il pra­ti­qua sans doute à huit ans à peine avec une de ses cousines.

Il est capable de créer par­tout : au milieu des dunes comme dans un petit bis­trot intem­po­rel de Lau­sanne ou de Lons le Saul­nier en man­geant un sand­wich tan­dis qu’un juke­box joue Les Chats Sau­vages ou Gene Vincent. Certes, il estime que ça ne vaut pas le jazz mais pour lui l’avenir tou­jours là: il l’agite de son bagage men­tal et ima­gi­naire. Bref, c’est un ter­restre extra qui a trouvé pour l’accompagner la plus par­faite et belle des com­pagnes.

Elle sait que ses des­sins en leurs “minutes” valent de l’or car ils sont des pierres aussi drôles que philosophales.

Et pour lui rendre hom­mage avec ZOAR : zone d’activité réduite, il a créé 4444 pages sur son envi­ron­ne­ment immé­diat car pour lui c’est là “Le devenir-monde de la pen­sée”. C’est aussi un hom­mage au « Gênes » de Cen­drars dans « Bour­lin­guer ».

C’est enfin et sans doute à ce jour sa plus belle exposition.

jean-paul gavard-perret

Mar­cel Miracle, Expo­si­tion ZOAR, Gale­rie Magnin, Paris, du 9 décembre 2021 au 1er Mars 2022.