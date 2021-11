Sylvie Baron, Le Cercle des derniers libraires

Un hymne aux libraires et à la lecture !

Adrien Darcy, cycliste de haut niveau, reprend du ser­vice à La Mon­tagne après un grave acci­dent. Charles, le rédac­teur en chef, veut lui confier un repor­tage où il devra faire tra­vailler ses méninges car il n’y a pas que le sport dans la vie. Trois libraires ont été assas­si­nés, le 20 de chaque mois, depuis août. Adrien est très réti­cent car il pen­sait res­ter dans le repor­tage spor­tif. Face à la déter­mi­na­tion de Charles, il finit par accep­ter en traî­nant les pieds, com­pre­nant qu’il n’aura pas d’autre tra­vail.

Il prend la route pour Cha­ma­lières où Chris­tian Cour­cial a été ren­versé mor­tel­le­ment par un chauf­fard, il y a quelques jours. Il ren­contre Eli­sa­beth, la sœur de la vic­time qui reprend la suite dans la librai­rie. Celle-ci lui apprend que son frère avait adhéré à l’association Le Cercle des der­niers libraires dont l’objet est la défense de cette pro­fes­sion bien mena­cée. C’est Emma Pélis­sier, pro­prié­taire des Livres pen­seurs à Saint-Flour, qui en est l’initiatrice.

La pre­mière ren­contre se passe mal car il ne lit que la presse spor­tive et n’a pas mis les pieds dans une librai­rie depuis quinze ans. Cepen­dant, des élé­ments l’interpellent comme le fait que les trois vic­times adhèrent à cette asso­cia­tion, que les meurtres aient lieu le 20 du mois et l’ordre alpha­bé­tique des com­munes où ont eu lieu les crimes : Aurillac, Brioude, Cha­ma­lières !

Alors, dans quelques jours, qui sera la pro­chaine vic­time sachant qu’il n’y a pas de de com­mune com­men­çant par D dans le Cercle ?

Ce roman fait la part belle au monde du livre, par­ti­cu­liè­re­ment au der­nier maillon avant le lec­teur. La roman­cière s’amuse, pour le mettre en scène, à don­ner à l’un des prin­ci­paux per­son­nages, le com­por­te­ment d’un mau­vais lec­teur qui découvre un uni­vers. Elle mêle cette approche avec une intrigue délec­table, fouillée, comme elle a l’habitude de les pro­po­ser.

Mul­ti­pliant les pistes, les indices, les cou­pables poten­tiels, elle anime nombre de péri­pé­ties plus ou moins dra­ma­tiques. Mais elle nour­rit son his­toire de mille détails tous plus piquants les uns que les autres avec des remarques judi­cieuses, des réflexions mar­quées au coin du bon sens et un humour fort plai­sant. C’est ainsi que les patro­nymes de son couple de héros ne doivent rien au hasard et font l’objet d’échanges cocasses. Elle se mue en guide tou­ris­tique pour décrire la richesse du patri­moine his­to­rique, archi­tec­tu­ral et natu­rel de l’Auvergne, sa région de prédilection.

Elle par­sème son livre de moult cita­tions et réfé­rences tant lit­té­raires que popu­laires et agré­mente son récit d’une belle intrigue sen­ti­men­tale. Avec sa gale­rie de pro­ta­go­nistes, elle pro­pose une belle col­lec­tion de carac­tères plus ou moins sociaux, n’évite pas les mal­trai­tances faites aux femmes. Elle décrit, avec soin, le tra­vail d’un libraire, d’un véri­table libraire et non pas un simple ven­deur. Mais alors qu’elle dresse, dans Le para­pluie de dis­corde (J’ai Lu n° 13 307 — 2021), un pané­gy­rique des para­pluies fabri­qués dans le Can­tal, pour­quoi cette des­crip­tion “… un de ces grands para­pluies auver­gnats lourd et encom­brant.” ?

Les édi­tions J’Ai Lu pro­posent une réédi­tion de ce beau roman, avec une pré­sen­ta­tion soi­gnée, dans la col­lec­tion Les col­lec­tors de Noël. Avec son intrigue astu­cieu­se­ment démo­niaque, son couple de héros atta­chant, Le Cercle des der­niers libraires séduira les ama­teurs de livres, de lec­ture pas­sion­nante, et appor­tera à ceux qui sont peu ver­sés dans cette belle acti­vité des argu­ments pour qu’ils consacrent plus de temps à ce domaine.

serge per­raud

Syl­vie Baron, Le Cercle des der­niers libraires, J’Ai Lu, coll. “Lit­té­ra­ture fran­çaise” n° 13013, novembre 2021, 352 p. – 8,90 €.