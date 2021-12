Fondazione MAST, Food — V Biennale di Fotografia dell’industria et del lavoro

Un sujet qui concerne chaque jour de notre vie

Foto/Industria est la pre­mière bien­nale consa­crée à la pho­to­gra­phie sur l’industrie et le tra­vail, pro­mue par la Fon­da­zione MAST.

Pour sa cin­quième édi­tion, elle pro­pose 11 expo­si­tions pho­to­gra­phiques avec comme thème “La nourriture”.

Dans le Bologne des lieux ultra­mo­dernes comme entre les voûtes d’une ancienne église trans­for­mée en biblio­thèque ou dans des palais nobles, les pho­to­gra­phies inter­agissent avec les fresques, deviennent aussi des indi­ca­trices des modes de pro­duc­tion, de dis­tri­bu­tion, de vente, d’achat et de consom­ma­tion.

L’alimentation est en effet un sujet de la plus haute impor­tance puisqu’il tient à la sur­vie de l’espèce et engage des liens avec la phi­lo­so­phie, l’histoire, la bio­lo­gie, la science, la poli­tique et l’économie. De plus, la pho­to­gra­phie et la nour­ri­ture sont tou­jours étroi­te­ment liées dans ses dimen­sions réa­listes comme symboliques.

Les 11 expos, traitent de l’industrie ali­men­taire et de son impact sur le pay­sage, les mar­chés et les tra­di­tions locales, la rela­tion entre la nutri­tion et la géo­gra­phie; la pêche en mer et en rivière, la méca­ni­sa­tion des cultures et de l’élevage. Notons et c’est impor­tant qu’il ne s’agit pas de mon­trer de la nour­ri­ture mais d’examiner la com­plexité d’un sujet qui implique de nom­breux domaines. Et cela change tout.

Se retrouvent en outre des maîtres de la pho­to­gra­phie mon­diale : Ando Gilardi, pro­ta­go­niste éclec­tique de l’histoire ita­lienne de la pho­to­gra­phie, Hans Fins­ler, l’un des pères de la pho­to­gra­phie objec­tive dans les années 1930, ou encore Taka­shi Homma, et Favi­gnana, qui dépeint l’abattage du thon (1951), Ber­nard Plossu, Mau­ri­zio Montagna.

Recueillir autant d’indices sur l’industrie ali­men­taire per­met de pas­ser de la pho­to­gra­phie objec­tive à la nature morte et au mini­ma­lisme, mais sans oublier la méta­phy­sique, l’ethnographie, le passé et le pré­sent d’un sujet qui concerne chaque jour de notre vie.

jean-paul gavard-perret

Fon­da­zione MAST, Food — V Bien­nale di Foto­gra­fia dell’industria et del lavoro, Bolo­gna 14 octobre – 28 novembre 2021