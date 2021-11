Jean-Luc Parant, Dans ma bibliothèque

L’aug­men­ta­tion du monde

Jean-Luc Parant écrit le livre qui parle à tout ama­teur de tels objets dont par­fois ses biblio­thèques débordent. Qui n’a pas acheté de livres en se pro­met­tant de lire plus tard mais qui — faute de temps — dorment encore dans l’attente de leur pro­prié­taire à la fois pré­voyant et impré­voyant ?

C’est bien à ses sem­blables frères et soeurs qu’il adresse sa com­plainte : “Ma biblio­thèque aux mil­liers de livres, ce sont les mil­liers de tours de soleil que je ne pour­rai pas faire sans m’être consumé avant le cen­tième tour, et n’avoir lu que le dixième”.

Néan­moins, même les “muets” ne sont pas inutiles : grâce à eux, écrit Parant, “je vivrai plus long­temps : un livre et un ins­tant de plus, mille livres et mille ins­tants à vivre en plus.“

Preuve qu’une telle accu­mu­la­tion donne une sorte d’éternité (certes pro­vi­soire) à l’existence.

Sondant de telles richesses, l’auteur faute d’aller plus loin peut déjà les cares­ser du regard pour se ras­su­rer. Ils ont plus d’effet sur lui que tous les astres de l’univers.

Ils ne sont pas pour rien jusque dans leurs empi­le­ments sur la nature obses­sion­nelle, répé­ti­tive et enva­his­sante d’une oeuvre où visible et invi­sible s’imbriquent.

Si bien que, comme beau­coup de ses poten­tiels lec­teurs, l’auteur com­met une belle erreur suprême : toute biblio­thèque dans son para­doxal réduit (de diverses dimen­sions) reste moins la réduc­tion que l’augmentation du monde.

Pour Parant, et à côté de ses fameuses boules, de tels rec­tangles ne comptent donc en rien pour des prunes.

jean-paul gavard-perret

Jean-Luc Parant, Dans ma biblio­thèque, Illus­tra­tions de Jean-Marie Que­neau, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2021, 96, p. — 16,00 €.