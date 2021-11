Cathy Josefowitz, The Thinking Body (exposition)

Des ques­tions identitaires

The Thin­king Body est l’exposition la plus impor­tante de l’œuvre de Cathy Jose­fo­witz (1956–2014). Pein­tures et des­sins dia­loguent avec son tra­vail cho­ré­gra­phique. C’est le corps en mou­ve­ment qui consti­tue le cœur de son tra­vail.

Cette rétros­pec­tive met en lumière la contri­bu­tion de la créa­trice, dont l’œuvre reste encore lar­ge­ment mécon­nue, à l’histoire de l’art et à la danse contem­po­raine et est l’occasion de décou­vrir un artiste.

Toute sa vie, elle n’a cessé de décons­truire la hié­rar­chie entre les arts dra­ma­tiques et les arts visuels. Ses œuvres dont les dimen­sions et l’expression reflètent la por­tée et l’impact de son propre corps, per­son­ni­fient une récon­ci­lia­tion de deux médias sou­vent trai­tés comme dis­pa­rates dans l’histoire de l’art.

Décé­dée à Genève en 2014, Cathy Jose­fo­witz laisse plus de 3000 œuvres d’art. Elles couvrent une période de plus de qua­rante ans. Rare­ment expo­sée de son vivant, l’œuvre de l’artiste suisse cos­mo­po­lite peut main­te­nant être repen­sée dans le contexte des dis­cours actuels.

Tout résonne étran­ge­ment à la lumière de la résur­gence actuelle en Europe et dans le reste du monde occi­den­tal. Les ques­tions iden­ti­taires rela­tives au corps, à son expres­sion et à sa repré­sen­ta­tion par les autres, ainsi que l’émergence d’une nou­velle syn­taxe du mili­tan­tisme fémi­niste trouve là une arro­gance qui s’éloigne des images “pieuses” et change l’histoire de l’art.

jean-paul gavard-perret

Cathy Jose­fo­witz, The Thin­king Body, C.C.S. Paris, du 28 novembre 2021 au 30 jan­vier 2022.