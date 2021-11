La Seconde Surprise de l’amour (Marivaux / Alain Françon)

Nier l’amour qu’on éprouve, éprou­ver l’amour qu’on nie

Le décor est pré­cieux : fait d’escaliers, de qua­dri­la­tères qui s’inscrivent sur un fond de nature pré­sen­tée de façon arti­fi­cielle. La musique sus­cite l’idée d’indétermination. Le dia­logue entre la maî­tresse et la ser­vante pré­sente la situa­tion : pour se remettre du cha­grin pro­vo­qué par son veu­vage, une mar­quise s’isole en com­pa­gnie d’un che­va­lier affecté par un amour déçu. Une suc­ces­sion de confes­sions affec­tées, de mani­gances faus­se­ment impro­vi­sées conduira inévi­ta­ble­ment la mar­quise et le che­va­lier dans les bras l’un de l’autre.

Au XVIIIe siècle, la jus­ti­fi­ca­tion de la pas­sion par la rai­son est de mise ; elle est por­tée à son comble par Mari­vaux, qui tend à rendre futiles et comiques les répliques des maîtres dont l’hypocrisie est révé­lée par la clair­voyance un peu crue des serviteurs.

Le parti pris manié­riste d’Alain Fran­çon consiste à d’emblée lais­ser augu­rer de la fin de l’histoire, afin d’accentuer les minau­de­ries et les ater­moie­ments des per­son­nages : ainsi se trouve mis en valeur le jeu des comé­diens. La repré­sen­ta­tion est plai­sante, agile, nour­rie de sur­li­gnages ; les réserves lan­ga­gières se muent par­fois en ges­ti­cu­la­tions hys­té­riques ; les acteurs peuvent déployer toute la palette de leurs capa­ci­tés.

Il s’agit tou­jours de nier l’amour qu’on éprouve et d’éprouver l’amour qu’on nie, comme si le verbe ne pou­vait s’accorder avec le cœur. On assiste à un joyeux badi­nage qui a la pudeur de se pré­sen­ter pour ce qu’il est : une dis­trac­tion heu­reuse qui nous res­ti­tue l’état d’esprit d’une société cher­chant à jus­ti­fier toutes ses pas­sions sans jamais y parvenir.

chris­tophe giolito

La Seconde Sur­prise de l’amour

de Mari­vaux

mise en scène Alain Françon

© Jean Louis Fernandez

avec Tho­mas Blan­chard, Rodolphe Congé, Suzanne De Baecque , Pierre-François Garel, Alexandre Ruby, Geor­gia Scalliet.

Inter­prètes de la musique Flo­riane Bonanni Faus­tine De Mones Del Pujol Hélène Devilleneuve.

Dramaturgie/assistant à la mise en scène David Tuaillon ; décor Jacques Gabel ; lumière Joël Hour­beigt ; cos­tumes Marie La Rocca ; musique Marie-Jeanne Séréro ; cho­ré­gra­phie Caro­line Mar­cadé ; coiffures/maquillages Judith Scotto ; son Léo­nard Fran­çon, Pierre Bodeux.

Au théâtre de l’Odéon Ate­liers Ber­thier Ate­liers Ber­thier 1, rue André Suares 75017 Paris

Du 5 novembre au 4 décembre 2021. Loca­tion www.theatre-odeon.eu 01 44 85 40 40

Horaires du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h relâche excep­tion­nelle le dimanche 7 novembre repré­sen­ta­tion avec audio­des­crip­tion dimanche 28 novembre repré­sen­ta­tions sur­ti­trées en anglais same­dis 13, 20, 27 novembre et 4 décembre repré­sen­ta­tion sur­ti­trée en fran­çais ven­dredi 3 décembre.

Pro­duc­tion Théâtre des nuages de neige copro­duc­tion Théâtre du Nord – centre dra­ma­tique natio­nal Lille Tour­coing région Hauts-de-France, Théâtre Mon­tan­sier – Ver­sailles le décor a été en par­tie construit dans les Ate­liers du Théâtre du Nord le Théâtre des nuages de neige est sou­tenu par la Direc­tion géné­rale de la créa­tion artis­tique du minis­tère de la Culture avec le sou­tien du Cercle de l’Odéon.

Tour­née 2021–2022 9 au 19 décembre — TNP – Vil­leur­banne 20 au 21 jan­vier — Théâtre Liberté – Tou­lon 1er au 5 février — Théâtre muni­ci­pal de Caen 10 au 19 février — Théâtre Mon­tan­sier – Ver­sailles 8 au 12 mars — Théâtre Dijon-Bourgogne – centre dra­ma­tique natio­nal 16 au 18 mars — Théâtre de Col­mar – scène natio­nale 24 mars au 1 avril — Théâtre natio­nal de Stras­bourg 6 au 9 avril — Théâtre du Jeu de Paume – Aix en Pro­vence 13 au 16 avril — La Comé­die de Saint Etienne – centre dra­ma­tique natio­nal 26 et 27 avril — Théâtre de Beauvais.