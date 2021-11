Elsa Royer, Dissection d’une fuite

Les fon­taines de Siloë

Tout en fugues et en traces, ce road-movie est autant un roman de for­ma­tion non sans adé­qua­tion sur les pro­blé­ma­tiques actuelles d’identité et d’identification.

Nous sui­vons ici celle qui porte tout son monde sur son dos telle une guer­rière des temps modernes et qui connaît le prix du sang.

Il n’empêche que dans ce périple il lui arrive de décou­per les images de sa vie qui avance avec des ciseaux d’enfants. Si bien qu’elle n’est pas tou­jours de plain-pied dans son exis­tence tant il existe de résis­tance plus ou moins incons­ciente là où traîne une image d’un père omni­scient.

Pour preuve, même en mon­tagne il n’y a pas de neige quand il n’y a pas de papa.

Et c’est ce qui rend ce roman pudique comme un coup d’épée. Mais pas dans l’eau. D’ailleurs un roman de for­ma­tion comme un road-movie est fait pour se déles­ter des sou­ve­nirs, évi­ter des genres acquis, même si par­fois par­ti­ci­per à une telle épreuve peut tour­ner au jeu de dupe. A chaque per­son­nage du livre de l’assumer là où d’une manière tout est attendu — mais dans le genre c’est bien.

Puisque les his­toires d’amour finissent mal en géné­ral. Mais, pour une fois, la femme n’est pas l’innocente vic­time sans pour autant deve­nir la lionne chas­se­resse des sleepings.

Celle qui avait envie de pleu­rer a sou­dain envie de rire. La Bre­tagne est pro­pice à ces chan­ge­ments même pour une héroïne par­fois fati­guée d’être fémi­nine, puis décla­rée andro­gyne et qui se libère au milieu des joncs en cares­sant de l’esprit un bel amour saphique.

jean-paul gavard-perret

Elsa Royer, Dis­sec­tion d’une fuite, éditions Sans Escales, Paris, novembre 2021, roman, 273 p.