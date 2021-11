Maurice Renoma, Trilogie (exposition)

Ou l’humanité face à ses limites

Maurice Renoma prouve une fois de plus sa liberté d’interprétation, sa fan­tai­sie sur­réa­liste, et son esthé­tique ico­no­claste et avant-gardiste capable de bou­le­ver­ser le monde.

Gains­bourg, l’ami de tou­jours, l’avait d’ailleurs si bien com­pris jusque dans cet ars poe­tica où les deux aimaient à s’égarer ber­cés par les fan­tasmes des muses débridées.

“L’Appart” à l’ambiance intime, mais aussi dédié aux ren­contres et aux expé­ri­men­ta­tions artis­tiques, a pour voca­tion d’accueillir l’art sous toutes ses cou­tures : il devient l’écrin par­fait de cette sélec­tion choi­sie des trois der­nières expo­si­tions de l’artiste. Leur passé empiété par l’effet d’hybridation rend les trois machi­ne­ries plas­tiques encore plus désirantes.

Le pois­son rouge en plas­tique bap­tisé Cris­to­bal, qui, d’une manière poé­tique et ludique, dénonce la sur­abon­dance du plas­tique par­tout dans le monde, la Sym­pho­nie qui réunit des pho­to­gra­phies de Mau­rice et une sélec­tion de toiles de William Bakaimo et Fama­kan Magassa, la Cos­mo­go­nie née des deux uni­vers de Renoma et Jorge Luis Miranda Car­ra­cedo, créent une fusion dont le déno­mi­na­teur com­mun est le détour­ne­ment de notre per­cep­tion en une mise en scène de l’humanité face à ses limites.

Ce qui n’empêche pas Renoma et le cas échéant de faire flèche de tout bois des Vénus aux mille hauts qu’il s’agit de défaire. Cha­cun peut ainsi répondre à la ques­tion que Daniel Rops a oublié de poser : “Petite mort où est ta vic­toire ?”.

Mais ici la tri­nité inso­lente est bien plus pro­digue, elle laisse les hommes et les ladies gaga.

jean-paul gavard-perret

Mau­rice Renoma, Tri­lo­gie, l’Appart Renoma — 129 bis rue de la Pompe 75116 Paris, à par­tir du 25 novembre 2021,