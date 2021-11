Matthieu Messagier & Catherine Bolle, “A Rome les sureaux sont en fleurs…”

Le der­nier dia­logue de Mat­thieu Mes­sa­gier et Cathe­rine Bolle

La créa­tion plas­tique de Cathe­rine Bolle ne vient ni de la main, ni du pin­ceau, ni même de la tête.

Elle vient de l’intensité et de la rigueur pré­pa­ra­tives muettes d’un esprit qui ne savait rien de l’heure où il s’est mis à lire l’ultime texte de Mat­thieu Messagier.

Existent alors des sortes de séré­nades, des chants à l’apparent à tra­vers les mots de poètes et les pré­sences que la créa­trice y insère.

Les mots de Mes­sa­gier s’adressent au visible et les des­sins de Cathe­rine Bolle à la visi­bi­lité qui résonnent dans l’espace et s’y éta­blissent comme des “objets” concrets, tangibles.

L’artiste désar­çonne au besoin les volon­taires incon­gruences séman­tiques du poème là où s’instruit un sens sans cher­cher à tout prix à construire quelque chose de linéaire même si une géo­mé­trie d’étayement crée des effets de por­tants et de por­tails.

Vient le plai­sir de la pro­fé­ra­tion où les formes se suc­cèdent et se ren­forcent les uns les autres, subor­don­nant la syn­taxe visuelle une puis­sance évo­ca­toire des textes en des trans­la­tions, des opé­ra­tions d’innocences selon une force qui appelle la pro­tec­tion du songe.

Le tout dans un regard de l’aube au cré­pus­cule de la vie du poète.

jean-paul gavard-perret

Mat­thieu Mes­sa­gier & Cathe­rine Bolle, A Rome les sureaux sont en fleurs…, édi­tions Traces, Genève, 2020.