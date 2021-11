Clint Eastwood, Cry Macho

Un désert d’ennui

Auto-contemplatif et auto-complaisant à sou­hait et aussi plat qu’une limande, ce film se veut un tou­chant docu­men­taire sur la vieillesse et l’innocence.

C’est d’une naï­veté affli­geante et l’usure phy­sique est là afin de faire pleu­rer Mar­got pour peu que cette mouche tsé-tsé ne la pique pas. Mais le road-movie s’enlise et comme il ne se passe rien on peut le voir les yeux fermés.

Nous sommes devant un film vieux et non seule­ment de vieux. Clint East­wood cinéaste reste égal à lui-même. Un petit maître qui sait jouer sur tous les registres de raco­lages.

Il les adapte à mesure que son propre âge avance. Le héros se veut émou­vant avec la beauté par­ti­cu­lière qu’il repré­sente encore en peau et caricature.

Clas­sique de chez clas­sique et recher­chant la sen­ti­men­ta­lité dégou­li­nante sur divers plans, ce cinéma roma­nesque est en-dessous d’une ligne de flot­tai­son même en plein désert (d’ennui dans ce cas pré­cis).

Ce n’est même plus une céré­mo­nie funé­raire mais un enter­re­ment de pre­mière quoique l’acteur se redresse en immo­bile (ou presque) plas­ti­cien de lui-même.

Inté­rêt : zéro.

Sauf pour les fans absolus.

jean-paul gavard-perret



Cry Macho

De : Clint East­wood

Par N. Richard Nash, Nick Schenk

Avec Clint East­wood, Dwight Yoa­kam, Daniel V. Grau­lau

Durée : 1H44mn

Genre : Drame, Wes­tern

Sor­tie : 10 novembre 2021 en salle

Synop­sis

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mis­sion a priori impos­sible : se rendre au Mexique pour y trou­ver un ado­les­cent tur­bu­lent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui fau­dra pour cela affron­ter la pègre mexi­caine, la police et son propre passé.