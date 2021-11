Jean-Claude Hauc, Les Remembrances de l’enseignant à la retraite

Monstre va

Jean-Claude Hauc pro­fite de sa retraite pour faire le tour de la ques­tion essen­tielle et qui consti­tua moins la part obs­cure que l’essentiel de son métier d’enseignant.

Gageons que la retraite est arri­vée pour lui à point nommé. Il ris­que­rait aujourd’hui bien des foudres et divers cris d’orfraie.

Il se garde bien de don­ner à ses quinze textes une valeur morale ou pro­sé­ly­tique. Au besoin, il se fait monstre et his­trion valeu­reux de bien des jou­ven­celles qui ne deman­daient rien de mieux. Si bien que, sous figure de confes­sion sin­cère, l’auteur cultive la pro­vo­ca­tion.

Il ne se contenta pas d’enseigner le plai­sir du texte mais une méta-littérature que les lin­guistes et phi­lo­sophes, Barthes en tête, ont omis dans leurs pré­ten­tions qui allièrent par­fois l’intertextualité à la mathé­ma­tique mais en oubliant la phy­sique de cer­tains fluides.

Plus jeune que jamais, Hauc se lâche et qu’importe les cen­seurs. Certes, il ne sera pas invité sur C-News et ne pourra pas plus chez Bus­nel pro­mou­voir ses aven­tures auprès des jeunes filles en fleurs. Par­fois secrètes et ren­fer­mées, tout compte fait elles finirent par offrir leur sexe (fan­tas­ma­go­ri­que­ment ou non) et qu’importe la “pros­tate en capi­lo­tade” du pro­fes­seur.

Il avait mieux à faire que les ennuyer avec ça.

Mais le jeu en vaut la chan­delle pour ces demoi­selles comme pour celui qui veut nous faire croire que, tel Casa­nova, sa vie fut une mai­son de passe.

Cochon qui s’en dédit.

jean-paul gavard-perret

Jean-Claude Hauc, Les Remem­brances de l’enseignant à la retraite, éditions Douro, coll. La Bleu Tur­quin, Paris, 2021, 110 p. — 18,00 €.