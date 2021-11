Vincent Perriot & Florence Breton, Negalyod — volume 2 : “Le Dernier mot”

Science-fiction ou pro­bable futur ?

Les popu­la­tions sont regrou­pées autour des accès à l’eau, une eau cana­li­sée par d’immenses pipe­lines au seul pro­fit d’une caste dic­ta­to­riale. Le reste de la pla­nète est un désert où seuls quelques ber­gers osent s’aventurer. Jarri Tche­palt est l’un d’eux. Mais, quand on lui mas­sacre son trou­peau, il s’aventure dans une cité pour ven­ger la mort de ses bêtes. Il intègre un mou­ve­ment de rébel­lion, ren­contre Korienzé, une jeune femme, et va être l’artisan de la chute de ce pou­voir en place qui contrô­lait les réseaux d’eau.

Le second volume de la saga se déroule vingt ans après. L’ouverture des cana­li­sa­tions a modi­fié les équi­libres. D’une civi­li­sa­tion ter­restre, il a fallu pas­ser à des socié­tés lacustres, construire des immenses radeaux pour sau­ver les popu­la­tions. Jarri et Koreinzé se sont mariés, des jumelles venant concré­ti­ser leur union, il y a seize ans. Ils vivent dans la ville lacustre d’Andamanis.

À l’époque, dans la ville haute, l’officier Isao veut éra­di­quer la race humaine de la sur­face de la Terre. Il consti­tue une force de pirates, construit un vais­seau guer­rier et attaque les villes flot­tantes qui croisent sa route. Il y a cinq ans, il s’en est pris à Anda­ma­nis. Mais, alors que la cité-forêt brû­lait, un violent orage a éteint l’incendie. Korienzé a alors décidé d’agir et elle est par­tie sur le bateau pirate pour mettre fin aux exac­tions.

Si Jarri attend son retour, des évé­ne­ments se pré­ci­pitent qui vont impli­quer les jumelles…

Après la séche­resse, ce sont les inon­da­tions qui mettent en péril les humains. Si dans son pre­mier volume Vincent Per­riot pri­vait l’accès libre à l’eau, il ne repre­nait qu’une situa­tion qui existe déjà, par exemple, sur le conti­nent Aus­tra­lien. Les agri­cul­teurs doivent payer à des socié­tés pri­vées pour dis­po­ser de l’eau néces­saire aux irri­ga­tions. De par le monde, cette eau fait sali­ver nombre de spé­cu­la­teurs qui voient dans la confis­ca­tion de l’or bleu une ren­ta­bi­lité bien supé­rieure à celle de l’or noir.

Dans le second volet, l’humanité doit s’adapter et vivre sur les océans, l’eau ayant pra­ti­que­ment recou­vert la tota­lité des terres. De nou­velles espèces se sont déve­lop­pées. Jarri, jadis ber­ger, est devenu har­pon­neur et tel le célé­bris­sime Achab de Moby Dick, chasse d’énormes basi­lo­saures.

S’appuyant sur des pro­jec­tions éla­bo­rées par des cher­cheurs quant à l’évolution du cli­mat, Vincent Per­riot laisse libre cours à son ima­gi­na­tion pour pro­po­ser un futur forgé par des catas­trophes de toutes natures.

Si son scé­na­rio est par­ti­cu­liè­re­ment inté­res­sant, l’atout maître de la saga est le gra­phisme. En effet, entre les des­sins de l’auteur et les cou­leurs de Flo­rence Bre­ton, c’est une féé­rie d’images qui défile sous nos yeux. Ils réa­lisent des pleines pages flam­boyantes, des pers­pec­tives remar­quables, des vues superbes qui mettent en scène des élé­ments déchaî­nés, des planches qui réunissent aussi bien des ani­maux pré­his­to­riques que des vais­seaux aux formes inno­vantes.

Flo­rence Bre­ton joue avec une gamme de cou­leurs vives, des teintes sou­te­nues, n’hésitant pas à pro­po­ser des contrastes éton­nants, mais si évocateurs.

Mêlant science-fiction, faune et flore anté­di­lu­viens, catas­trophes cli­ma­tiques à foi­son, Vincent Per­riot réa­lise un album qui mobi­lise l’attention tant par le trai­te­ment du sujet, la palette des per­son­nages que par un gra­phisme sublimé par la mise en cou­leurs de Flo­rence Breton.

serge per­raud

Vincent Per­riot (scé­na­rio et des­sins) & Flo­rence Bre­ton (cou­leurs), Nega­lyod — volume 2 : Le Der­nier mot, Cas­ter­man, octobre 2021, 200 p. – 25,00 €.