Armando Rotoletti, Death in Sicily (exposition)

La tra­di­tion du deuil et de la dou­leur en Sicile

Armando Roto­letti méta­mor­phose le réa­lisme en une vision spec­trale qui ramène vers l’antique ritua­lité des gestes immuables.

La mort est mise en scène dans un noir et blanc qui sou­ligne une vision baroque d’une Sicile immé­mo­riale mar­quée par la tragédie.

Chaque séquence raconte et exalte des moments clés de l’esprit des lieux.

L’artiste a pour but de mon­trer une culture induite de tra­gé­die grecque, de théâ­tra­lité espa­gnole, de célé­bra­tions reli­gieuses et de rites païens.

Tout reste en cette Sicile, trans­cendé par des prises où sont dila­tés le vis­cé­ral et le pas­sionné : fes­tin de vie, temps de mort.

Roto­letti tra­vaille sur la tra­di­tion du deuil et de la dou­leur en Sicile depuis près de trois ans pour la fixer dans des images qui dépassent lar­ge­ment le docu­ment social et ethnographique.

Ce qui est des­tiné à dis­pa­raître se joue ici selon une ico­no­lo­gie qui semble immuable depuis des siècles. Visions baroques et objec­ti­vité du repor­tage mettent en scène les céré­mo­nies mor­tuaires selon une vision ver­ti­gi­neuse et pré­gnante.

On pense par­fois à une vision du Gué­pard de Vis­conti mais selon une ver­sion moins légère, là où la cou­leur laisse la place au noir que le blanc sou­ligne dans des décors sublimes du deuil.

C’est comme si la mort en Sicile était “vécue” plus pas­sion­né­ment et vis­cé­ra­le­ment qu’ailleurs entre des moments paroxys­miques et une notion d’éternité. Le deuil est trans­cendé dans les “fes­ti­vi­tés” qui l’accompagnent là où la pho­to­gra­phie offre un voyage extra­or­di­naire.

Il dépasse le réel et fait entrer dans le mythe d’un temps sans âge.

jean-paul gavard-perret

Armando Roto­letti, Death in Sicily, Chiesa di San Vin­cenzo Fer­reri, Ragusa Ibla, du 29 octobre au 21 novembre 2021.