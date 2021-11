Collection Didac-Philo

La col­lec­tion Didac-Philo est dédiée aux aspects théo­riques et pra­tiques de l’enseignement de la phi­lo­so­phie. Elle porte sur les dimen­sions his­to­riques, ins­ti­tu­tion­nelles et méthodo­logiques que pose la didac­tique de cette dis­ci­pline. Elle met à la dis­po­si­tion des ensei­gnants des outils utiles à la con­dui­te de la classe. Elle offre aux étu­diants et à un plus large public des syn­thèses sur l’éducation par la phi­lo­so­phie et sur les trans­for­ma­tions des pra­tiques sco­laires ou extra-scolaires liées à cette discipline.

sous la direc­tion de Fré­dé­ric Cossutta

Parus

Denis La Balme, Le Cours de philosophie

Irène Per­eira, Phi­lo­so­phie cri­tique en éducation

Michel Tozzi (dir.), Pers­pec­tives didac­tiques en philosophie

Raphaël Kunst­ler (coord.), Qui enseigne qui ? Pour une péda­go­gie inverse en philosophie

Serge Cos­pé­rec, La Guerre des pro­grammes (1975–2020)

Johanna Haw­ken, La Phi­lo­so­phie avec les enfants

Série « Notions »

Phi­lippe Tou­chet (coord.), La Théo­rie

Phi­lippe Tou­chet (coord.), La Vérité

Alexandre Feron (coord.), L’Inconscient

Marc Goëtz­mann (coord.), Le Com­mun

Alexandre Feron & Elena Par­tene (coord.), Le Prin­cipe

Phi­lippe Tou­chet (coord.), Le Bon­heur

Cathe­rine Guesde (coord.), L’Esthétique

Série « Les Notions par les textes »

Guillaume Pigeard de Gur­bert, La Morale

Phi­lippe Tou­chet (coord.), Le Lan­gage

Chris­tophe Gio­lito et Éric Zer­nik, La Jus­tice

À paraître

Fré­dé­ric Grol­leau, De l’écran à l’écrit. Ensei­gner la phi­lo­so­phie par le cinéma

Patri­cia Ver­deau, Approche phi­lo­so­phique d’une didac­tique de la philosophie

Jean-Louis Lan­her, Pour une cri­tique de la rai­son didac­tique. Didac­ti­sa­tion des dis­ci­plines et enseigne­ment de la philosophie

Jean Lefranc, L’École de la rai­son. L’enseignement phi­lo­so­phique en France (éd. par Ber­nard Fischer)

Bruno Pou­cet, La Dis­ser­ta­tion de phi­lo­so­phie. His­toire et enjeux