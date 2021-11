Joë Bousquet, Mallarmé le sorcier

Un poète pour universitaires ?

C’est en 1948 que Joë Bous­quet écrit pour la revue “Les Lettres” une étude ou plu­tôt un brû­lot où l’auteur passe de l’admiration à la haine face à celui qu’il nomme “le sor­cier de Tour­non”.

Certes, le sacri­pant du quar­tier Saint Lazare résiste. Il n’empêche : l’auteur dézingue l’idole et réduit à néant les pré­ten­tions du maître.

Il devient le mau­dit et les nom­breuses notes et variantes inédites issues des brouillons manus­crits ne modi­fient en rien la dia­tribe. Au contraire.

Et Bous­quet quitte un cer­tain empy­rée pour tra­vailler à l’acide son portrait.

En rien avide de dévo­tion, il devient un héré­tique pour­fen­deur afin d’inoculer à Mal­larmé la peste pour étreindre ses feux poé­tiques.

L’auteur en est réduit aux acquets : à savoir poète pour universitaires.

Le texte est admi­ra­ble­ment injuste et c’est ce qui ravit. Nous pou­vons l’apprécier sans rien reti­rer au génie de celui qui est trans­formé ici en arte­fact.

Mais sa lumière demeure parmi de telles ombres déli­cieu­se­ment oppressantes.

jean-paul gavard-perret

Joë Bous­quet, Mal­larmé le sor­cier, Pré­face de Jean Fré­mon, Por­traits de Joë Bous­quet par Pierre Cabanne, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2021, 56 p. — 13,00 €.