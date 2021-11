Maurizio Cattelan, Breath Ghosts Blind

Hantises

Mauri­zio Cat­te­lan témoigne de ce qui nous hante comme de ce que nous vou­lons igno­rer. Le tout dans un espace cathé­dral où s’inscrit une céré­mo­nie abs­traite sur la fra­gi­lité et la perte col­lec­tive.

Un spasme sourd roule dans une telle mons­tra­tion méta­pho­ri­que­ment macabre.

Surgit ce qui nous habite depuis des siècles et des géné­ra­tions. Cat­te­lan nous ramène à nos ancêtres tout en incluant le futur.

Etant dans le pré­sent, nous oublions ce qui l’a pré­cédé comme ce qui attend, le tout parce que nous accro­chons à des obli­té­ra­tions ou des men­songes orga­ni­sés et des reniements.

Les fan­tômes sont ici à la fois dés­in­car­nés mais tout autant en chair et os. Ils sont tels que nous sommes avant notre arri­vée comme après, dans notre plon­geon dans l’avenir. Il y a là d’improbables vies et contre­vies. Qu’importe qu’un Dieu à face humaine ait pu mar­cher sur la mer fen­due.

La plaie de nos corps et de nos âmes ne cesse de cou­ler dans une des­ti­na­tion incer­taine. Com­ment res­ter debout et vivant dans ce qui fait le tissu du vivant et sa fracture ?

Les noces de Cana ne sont plus. Notre sang via les arte­facts sera le vin d’une fête tra­gique.

L’ennemi en nous-mêmes est en marche et ce, depuis toujours.

Les fan­tômes le rap­pellent. Est-ce une anti­ci­pa­tion ?

La réponse est presque dans la question.

jean-paul gavard-perret

Mau­ri­zio Cat­te­lan, Breath Ghosts Blind, Pirelli Han­gar Biocca, Milan, jusqu’au 20 fevrier 2021.