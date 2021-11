Didier Ayres, Cahier Expérience, L’intégrale

Du 25 09 au 02 11 2021, Dider Ayres a livré régu­liè­re­ment dans les colonnes du litteraire.com les médi­ta­tions extraites de son Cahier Expé­rience, qu’il pré­sente ainsi :

Les textes qui forment le cahier Expé­rience ont été conçus pour la publi­ca­tion vir­tuelle sur la Toile. Ils sont donc un exer­cice de la vélo­cité, au pré­sent. Cela n’enlève en rien le tra­vail de recons­truc­tion du livret depuis le manus­crit, réservé exclu­si­ve­ment au Web. J’ai pensé que cette aven­ture litté­raire en ligne se rap­pro­che­rait peut-être de l’écriture de Paci­fic 231, sorte de calque de la musique savante sur un objet de la moder­nité, ici dans le sens inverse, créée pour, vers une tech­no­lo­gie comme sup­port.

Je tra­vaille donc au fur et à mesure pour livrer ces textes, qui sont des points de vue par­fois abs­traits sur ma connais­sance du monde.

Les lec­teurs du litteraire.com sont invi­tés à retrou­ver l’ensemble de ces “Expé­rience” dans leur ordre de paru­tion ori­gi­naire ci-dessous.

exp. 1 - “Je suis plus d’un / Je suis plus grand que moi-même.”

exp. 2 — ” Ah donne-nous des crânes de braises / Des crânes brû­lés aux foudres du ciel” (Anto­nin Artaud)

exp. 3 — “L’horloge en sif­flant a battu douze fois / Dans la salle voi­sine sombre et vide” (Ivan A. Bounine)

exp. 4 — “Une nuit je trou­vai une pierre / pierre, oh ! pierre.” (Her­berto Helder)

exp. 5 - “De nou­veau nous sommes les pre­miers jours de l’humanité !” (V. Khlebnikov)

exp. 6 — “Tu dors, mon âme appe­san­tie” (Chris­tofle de Beaujeu)

exp. 7 - ” parce que je marche / mon lin­ceul me rat­trape” (Adonis)

exp. 8 — ” À cha­cun aussi ce visage invi­sible reflé­tant « ce dont on ne parle pas ».” (Tomas Tranströmer)

exp. 9 — “En ce temps-là j’étais en mon ado­les­cence / J’avais à peine seize ans et je ne me sou­ve­nais déjà plus de mon enfance” (Blaise Cendrars)

exp. 10 — “Être ce que nul ne veut être, /- Ô, deve­nir de glace ! — / Sans savoir ce qui fut / Ni ce qui sera” (Marina Tsvétaïéva)

exp. 11 — “S’épuiser à cher­cher le secret de la mort” (Jean Follain)

exp. 12 — “Moi, je cultive mon jar­din, / J’y passe mon temps.” (Guillevic)

exp. 13 — “Aujourd’hui je sens dans mon cœur / Un vague fris­son d’étoiles” (Garcia-Lorca=

exp. 14 — “Quand je suis dans cette ténèbre, je ne me rap­pelle rien de l’humanité ou du Dieu-homme, ni de quelque chose qui ait une forme.” (Angèle de Foligno)

exp. 15 - “Je chante le soi-même, une simple per­sonne sépa­rée” (Walt Whitman)

exp. 16 - “Comme les vraies sai­sons sont lentes et comme les mon­tagnes sont arides” (Pierre Jean Jouve)