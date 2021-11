Les Frères Karamazov (Fédor Dostoïevski / Sylvain Creuzevault)

Méta­phy­sique de la bouf­fon­ne­rie (ou inversement)

L’his­toire des trois frères est pro­je­tée en lettres graf­fiti sur l’écran devant lequel se tient un per­son­nage immo­bile, en front de scène. Le tableau de leur dépendance/répulsion à l’égard de la figure de leur père est rapi­de­ment dressé. Les lettres en viennent à se super­po­ser, à se brouiller quand le tempo de la musique se fait plus inci­sif, sa tona­lité plus aiguë.

Se suc­cèdent alors les scènes pré­sen­tées comme des tranches de vie indé­pen­dantes les unes des autres, jouées sur un air d’impromptu. Cha­cune des situa­tions lou­foque, cocasse ou typique semble faite pour conduire les per­son­nages hauts en cou­leur à pui­ser dans leurs der­nières res­sources, à explo­rer leurs ultimes retranchements.

Le pro­pos est vif, sou­vent comique, par­fois absurde. On assiste à une saga fami­liale arché­ty­pique, nour­rie de carac­tères tran­chés et atti­sés par leur opposition.

Alter­nant inces­sam­ment entre récits pit­to­resques et inter­ro­ga­tions méta­phy­siques, le spec­tacle, contrai­re­ment à la pièce Le grand Inqui­si­teur, pré­sen­tée l’année der­nière par Syl­vain Creu­ze­vault, suit la trame du récit de Dos­toievski. La contes­ta­tion de dis­po­si­tions d’héritage prend vite l’aspect d’une bouf­fon­ne­rie.

Le plus jeune de la fra­trie, Alexeï, joue par­fois le rôle de pré­sen­ta­teur : il annonce l’entracte (durant lequel un inter­mède est pré­senté), délivre à terme un ultime enseignement.

Les masques, l’accentuation des carac­tères pro­duit une véri­table typo­lo­gie : le viveur impul­sif, le mys­tique de l’intellect et le fidèle can­dide prennent place dans une caval­cade cynique et dro­la­tique. La mise en scène un peu fou­traque ins­crit les évé­ne­ments dans un registre street art et sus­cite l’impression d’une impro­vi­sa­tion per­ma­nente.

L’histoire est dyna­mi­sée autant que dyna­mi­tée par la pers­pec­tive adop­tée : tour­ner sys­té­ma­ti­que­ment en déri­sion les évé­ne­ments. Cette trou­vaille, qui prend au mot le texte de Dos­toïevski pour le sub­ver­tir en accen­tuant ses traits, a ses tra­vers. Car pour révé­ler, on sur­dé­ter­mine, au risque d’écraser le pro­pos : la repré­sen­ta­tion se tient sur cette ligne de crête.

chris­tophe giolito





Les Frères Karamazov

d’après Fédor Dostoïevski

adap­ta­tion et mise en scène Syl­vain Creuzevault

artiste asso­cié / création

© Simon Gosselin

avec Nico­las Bou­chaud, Syl­vain Creu­ze­vault, Ser­vane Ducorps, Vla­di­slav Galard, Arthur Igual, Sava Lolov, Fré­dé­ric Noaille, Blanche Ripoche, Syl­vain Sou­nier et les musi­ciens Syl­vaine Hélary, Anto­nin Rayon.

Tra­duc­tion fran­çaise André Mar­ko­wicz ; dra­ma­tur­gie Julien Alla­vena ; scé­no­gra­phie Jean-Baptiste Bel­lon ; lumière Vyara Ste­fa­nova ; créa­tion musique Syl­vaine Hélary, Anto­nin Rayon ; maquillage Mytil Bri­meur ; masques Loïc Nébréda ; cos­tumes Gwen­do­line Bou­get ; son Michaël Schal­ler ; vidéo Valen­tin Dabbadie.

Au théâtre de l’Odéon, place de l’Odéon, 75006 Paris, du mardi au samedi à 19h30, le dimanche à 15h, avant-premières les 20 et 21 octobre, relâche le dimanche 24 octobre, durée 3h15 (avec un entracte). https://www.theatre-odeon.eu/fr/saison-2021–2022/spectacles-21–22/les_freres_karamazov_2122

Les Frères Kara­ma­zov, de Fédor Dos­toïevski, tra­duc­tion André Mar­ko­wicz, est publié aux édi­tions Actes Sud, coll. « Babel », 2002.

