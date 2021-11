Georges Sebbag, Gombrowicz mentaliste

La lit­té­ra­ture ouverte à sa propre objectivité

Dans son essai, Georges Seb­bag prouve com­bien chez Gom­bro­wicz l’imaginaire ne dépeuple en rien la rai­son : elle lui per­met de trou­ver à tra­vers ses écrits des cas­sures.

Il s’agit non de lais­ser le “moi” comme le monde vacants mais de les com­prendre afin de mettre fin à des déter­mi­nismes autant poli­tiques que littéraires.

Sebbag pro­pose une nou­velle ouver­ture, un nou­veau change sur ce que l’écrivain polo­nais enga­gea. Son ambi­tion fut grande, ses textes par­fois dif­fi­ciles ou remuants mais la plu­part sont pour­tant d’une grande clarté. Et Gom­bro­wicz prouva que ne pas se plier aux contraintes impo­sées ne doit pas impli­quer de se replier dans un nou­veau jeu d’apparences.

Cela revien­drait en effet à refaire du même et de la res­sem­blance par une voie détour­née mais qui ramè­ne­rait dans les mêmes ornières.

Pour l’auteur et comme le sou­ligne son com­men­ta­teur, la lit­té­ra­ture est un fait objec­tif, un objet qui change mais qui en même temps ne peut se réa­li­ser sans un cer­tain « je » qui la crée et l’impose. Elle est donc indi­vi­duelle mais se veut ouverte à sa propre objec­ti­vité. Il y a donc confron­ta­tion d’une objec­ti­va­tion de la langue et de la pen­sée à tra­vers une sub­jec­ti­vité qui se refuse à un empri­son­ne­ment dans des his­toires d’intimité erro­née qui feraient du créa­teur comme de ses per­son­nages ou de ses mytho­lo­gies des ersatz mythologiques.

L’oeuvre est pas­sée au crible dans sa réa­lité intan­gible. Cas­sant les cer­ti­tudes, l’auteur refusa les sys­tèmes binaires de recon­nais­sance immé­diate et des sym­bo­liques consi­dé­rées comme irré­duc­tibles et incon­tour­nables.

Seb­bag rap­pelle aussi com­ment l’oeuvre de dégage de toute idéa­li­sa­tion enchan­te­resse qu’il démembre.

Pour le Polo­nais et ses men­ta­li­sa­tions intem­pes­tives, les visions sont plus com­plexes et ce, contre les corps décou­pés et “enjo­li­vés par le mar­ke­ting” de pen­sées à consom­mer bien vite tant leurs dates de fraî­cheur étaient — déjà à son époque — comptées.

jean-paul gavard-perret

Georges Seb­bag, Gom­bro­wicz men­ta­liste, Tin­bad, coll. Essai, Paris, 2021, 168 p. — 18,00 €.