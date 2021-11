Marc-Emile Thinez, J’aurai été ceux que je suis

Les injonc­tions de Marc-Emile Thinez

Le ou plu­tôt les “j’aurai été” de Marc-Emile Thi­nez prennent en charge son passé pour créer son pré­sent. Le tout à coup de vignettes où le “sus­pens” demeure. Le tout avec de nom­breux rap­pels lit­té­raires ou ciné­ma­to­gra­phique (Beckett, Sten­dhal, Rabe­lais, Camus et bien d’autres.

S’y retrouvent aussi un pape, Lemmy Cau­tion, Zato­pek, Pif le chien et Louise Bottu elle-même…

Cette fan­tai­sie est un pur régal dans un état d’esprit qui rap­pelle celui de Pérec. Si bien que l’autofiction prend un cours inat­tendu et allu­sif. Le temps se reprend sans cas­tra­tion depuis l’enfance jusqu’à aujourd’hui.

Et ce temps de pré­pa­ra­tion et d’accomplissement est pro­duit par l’écriture même.

Des situa­tions, des visions, des lec­tures et des situa­tions sont recom­po­sées dans des phrases que rien n’achève. Chaque fois, tout est contenu en huit lignes et s’il res­tait encore à dire tout se trouve irré­mé­dia­ble­ment coupé si bien que le lec­teur est par­fois obligé de lire sans for­cé­ment tout com­prendre — ce qui ne veut pas dire que tout est écrit pour ne rien dire. Bien au contraire. Mais si le texte à besoin du lec­teur, son auteur le laisse au besoin Gros Jean comme devant. Mais tout autant de la liberté d’interprétation.

Le temps retrouvé se passe ici allè­gre­ment de Proust en de tels tra­jets où l’on croit trou­ver quelque chose et où l’on se retrouve ailleurs. Les mots cir­culent pour sur­prendre ce qui fut comme ce qui arrive. Le lec­teur comme l’auteur attrape des “trucs” entre le banal et le sin­gu­lier. Avec l’impression aussi de ne pas y tou­cher tout en allant au plus pro­fond de l’être.

Preuve qu’exister passe par des empreintes que Thi­nez reprend à sa main et, sou­dain, il fait irrup­tion sur la scène lit­té­raire tel un ovni pra­ti­quant l’impromptu inter­rompu. Il navigue entre l’originalité, la plai­san­te­rie. Le sel de l’existence s’y cris­tal­lise en des car­rés per­cep­tifs. Puisque c’est ici avant tout la sali­nité qui agit en une telle captation.

jean-paul gavard-perret

Marc-Emile Thi­nez, J’aurai été ceux que je suis, Louis Bottu, Mugron, 2021, 53 p. — 8,00 €.,

paru­tion le 22 novembre 2021.