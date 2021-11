Week-end Blade Runner (27 > 28.11.2021)

Samedi 27 novembre 2021

Rencontres de 14h00 à 21h30

14h00-14h30 – Comme un hibou en plein soleil

Intro­duc­tion et pré­sen­ta­tion du week-end par Gilles Alva­rez, direc­teur artis­tique de la Bien­nale Némo

14h30-15h00 – Les Héri­tages de Blade Run­ner :

sources d’inspiration et impact cultu­rel du chef-d’œuvre de Rid­ley Scott

Selon Phi­lip K. Dick, ce n’est pas la voca­tion de la science-fiction de pré­dire l’avenir. Blade Run­ner a pour­tant anti­cipé avec une pres­cience remar­quable le monde dans lequel nous vivons depuis quatre décen­nies. Plu­tôt que futu­riste, le terme rétro­fu­tu­riste serait le plus appro­prié pour décrire la vision de Rid­ley Scott. Car le réa­li­sa­teur et son équipe artis­tique ont ample­ment puisé dans la culture et l’histoire du globe entier pour créer leur monde ima­gi­naire, qui res­semble si étran­ge­ment à notre réel.

Inter­ve­nant : Chris­to­pher Robin­son (maître de confé­rences à l’École poly­tech­nique, spé­cia­liste de la science-fiction et du fan­tas­tique en art, lit­té­ra­ture et cinéma)

15h00-16h30 – Hybri­dité : étude des dis­po­si­tifs nar­ra­tifs et visuels des films Blade Run­ner

Intri­ca­tion urbaine et archi­tec­tu­rale, cos­mo­po­li­tisme, ambi­guïté quant à la bio­lo­gie des per­son­nages : les films Blade Run­ner dépeignent un uni­vers à la réa­lité hybride où les caté­go­ries sont liquides. Com­ment leurs dis­po­si­tifs visuels redoublent-ils leur struc­ture nar­ra­tive ? Com­ment l’approfondissent-ils en s’immisçant direc­te­ment au cœur de l’esthétique du tech-noir, et sa thé­ma­tique sous-jacente : l’enquête ?

Inter­ve­nants : Gilles Mene­galdo (pro­fes­seur émé­rite de lit­té­ra­ture, de cinéma fan­tas­tique et poli­cier), Dona­tien Aubert (artiste et doc­teur en lit­té­ra­ture com­pa­rée) et Ismaël Jof­froy Chan­dou­tis (artiste et réalisateur)

17h00-17h30 – Blade Run­ner et Los Angeles : autop­sie des villes du futur

Les villes de la SF sont sou­vent des méga­lo­poles étouf­fantes où se concentrent sur­po­pu­la­tion, vio­lence et pol­lu­tion. En par­tant du Los Angeles de Blade Run­ner, Alain Mus­set nous dévoile le côté obs­cur des villes du futur.

Inter­ve­nant : Alain Mus­set (géo­graphe et direc­teur d’études à l’EHESS)

17h30-18h30 – Rêver le futur : sur l’inconscient poli­tique de la Science-fiction

Il serait trop facile de réduire la science-fiction à un échap­pe­ment dans l’imaginaire. N’occupe-t-elle pas d’autres fonc­tions ? Un film comme Blade Run­ner ne montre-t-il pas qu’elle est aussi un espace d’affleurement de tout un incons­cient poli­tique, inquiet du des­tin du monde et de la col­lec­ti­vité ?

Intervenant·e·s : Chris­to­pher Robin­son (maître de confé­rences à l’École poly­tech­nique, spé­cia­liste de la science-fiction et du fan­tas­tique en art, lit­té­ra­ture et cinéma), Vincent Mar­ti­gny (pro­fes­seur agrégé en science poli­tique, École poly­tech­nique et Scien­cePo Paris), Yan­nick Rum­pala (maître de confé­rences en science poli­tique, Uni­ver­sité de Nice) et Syl­vie Allouche (maître de confé­rences en phi­lo­so­phie, Uni­ver­sité catho­lique de Lyon)

18h30-20h15 – Robo­tic Fields Fore­ver : ren­contre arts visuels, bandes des­si­nées et théâtre.

Entre eux, un fil d’ariane : leur admi­ra­tion pour Phi­lip K Dick. Jus­tine Emard, dont les abeilles et les algo­rithmes illu­minent la Halle Auber­vil­liers du CENTQUATRE-PARIS, aborde l’anatomie des répli­cants et son propre tra­vail sur la robo­tique anthro­po­mor­phique. Ugo Bien­venu, après ses cultis­simes Paie­ment accepté et Pré­fé­rence Sys­tème dévoile Total sa nou­velle bande des­si­née. Julien Villa, auteur et met­teur en scène de Phi­lip K. ou la fille aux che­veux noirs évoque sa très longue rési­dence aux États-Unis sur les traces de Phi­lip K. Dick. Antoine Schmitt, juste avant son propre concert ATOTAL, parle de l’influence de Dick sur son propre tra­vail.

Intervenant·e·s : Jus­tine Emard (artiste plas­ti­cienne), Ugo Bien­venu (réa­li­sa­teur, auteur et des­si­na­teur de bandes des­si­nées), Julien Villa (comé­dien et met­teur en scène), Antoine Schmitt (artiste) et Gilles Alva­rez (direc­teur artis­tique de la Bien­nale Némo)

20h15– 21h30 – Dédi­caces et échanges avec les publics

Avec : Ugo Bien­venu, Ariel Kyrou, Chris­to­pher Robin­son, Fré­dé­ric Lan­dra­gin, Alain Mus­set, Julien Villa, Dona­tien Aubert, etc.

21h30-22h10 – Concert ATOTAL de Franck Vigroux & Antoine Schmitt

Nou­velle créa­tion du spec­tacle musi­cal de Franck Vigroux et Antoine Schmitt dans un registre sans doute entrevu par Phi­lip K. Dick dans l’un de ses uni­vers parallèles…

Dimanche 28 novembre 2021

Table ronde de 11h00 à 13h00

11h00-13h00 – Phi­lip K. Dick et le jeu vidéo : au-delà de l’influence nar­ra­tive

En 1962, des étu­diants du MIT inventent Spa­ce­war, un pro­gramme infor­ma­tique consi­déré comme le pre­mier jeu vidéo de l’Histoire. En nous immer­geant dans un uni­vers spa­tial aux allures de guerre des étoiles, les concep­teurs ini­tient le début d’une longue rela­tion entre la science-fiction et le jeu vidéo. Parmi les influences per­sis­tantes, celle de Phi­lip K. Dick est l’une des plus notables. L’artiste Ismaël Jof­froy Chan­dou­tis revient sur cette influence à tra­vers l’histoire du jeu vidéo, puis anime la table-ronde avec les créa­teurs Brice Roy (Cali­for­nium) et Tim Soret (The Last Night), deux auteurs dont les oeuvres vidéo­lu­diques ont été for­te­ment mar­quées par les uni­vers de Phi­lip K. Dick.

Inter­ve­nants : Tim Soret (web, gra­phic et motion desi­gner de jeux vidéo), Brice Roy (artiste numé­rique, game desi­gner et doc­teur en phi­lo­so­phie) et Ismaël Jof­froy Chan­dou­tis (artiste et réalisateur)

Rencontres de 14h00 à 19h00

14h00-15h00 – Intel­li­gence arti­fi­cielle et empa­thie dans Blade Run­ner

Blade Run­ner inter­roge les limites entre intel­li­gence et conscience, émo­tions et empa­thie, humains et machines. Ces thé­ma­tiques sont débat­tues selon deux angles d’approche : la démarche phi­lo­so­phique (Sam Azu­lys) et la démarche scien­ti­fique et tech­nique (Fré­dé­ric Lan­dra­gin).

Inter­ve­nants : Sam Azu­lys (phi­lo­sophe, réa­li­sa­teur, dra­ma­turge et pro­fes­seur de cinéma), Fré­dé­ric Lan­dra­gin (direc­teur de recherche en lin­guis­tique, CNRS) et Ariel Kyrou (jour­na­liste, écri­vain, scé­na­riste et chro­ni­queur de radio)

15h00-16h45 – La trans­for­ma­tion des corps, des conduites et de l’environnement, au prisme de la cyber­né­tique et de la géoin­gé­nie­rie

La cyber­né­tique a construit au milieu du XXe siècle une nou­velle épis­témè d’inspiration méca­niste, posant une inter­chan­gea­bi­lité des sub­strats orga­niques et arti­fi­ciels. Elle a sus­cité l’idée qu’il serait pos­sible d’adapter les corps et l’environnement à un ave­nir que la science-fiction d’alors ins­cri­vait dans le cos­mos. Êtres arti­fi­ciels, auto­ma­ti­sa­tion des conduites, colo­ni­sa­tion spa­tiale : pour plon­ger plei­ne­ment dans l’univers Blade Run­ner, il faut expli­ci­ter la manière dont ces thèmes confèrent aux récits des deux films leur part de ver­tige.

Inter­ve­nants : Roland Lehoucq (astro­phy­si­cien, CEA de Saclay), Gwe­nola Wagon (artiste et maître de confé­rences, Uni­ver­sité Paris VIII) et Dona­tien Aubert (Artiste et doc­teur en lit­té­ra­ture comparée)

16h45-17h15 – PAUSE / Visite des espaces de l’exposition AU-DELÀ DU RÉEL ?

Au pro­gramme, trois visites gui­dées thé­ma­tiques : “Vous n’êtes pas Invi­sibles”, “Natures déna­tu­rées” et “Foren­sic Archi­tec­ture“

Avec : Gilles Alva­rez (direc­teur artis­tique de la Bien­nale Némo), Dona­tien Aubert (artiste) et Ismaël Jof­froy Chan­dou­tis (artiste)

17h15-19h00 – Phi­lip K. Dick écri­vain : fic­tion ou réalité(s) ?

Si l’œuvre de Phi­lip K. Dick des­sine un futur anxio­gène qui s’est révélé pro­phé­tique sur bien des aspects, comme le démontre ce week-end, impri­mant les ima­gi­naires col­lec­tifs contem­po­rains comme peu d’écrivains, elle ne ques­tionne pas tant l’évolution tech­nique que la per­cep­tion de notre réa­lité et les pou­voirs de l’esprit.

Inter­ve­nants : Pacôme Thiel­le­ment (jour­na­liste, écri­vain, essayiste et réa­li­sa­teur), Julien Villa (comé­dien et met­teur en scène), Marc Atal­lah (direc­teur et com­mis­saire de la Mai­son d’Ailleurs) et Ariel Kyrou (jour­na­liste, écri­vain, scé­na­riste et chro­ni­queur de radio) – Modé­ra­tion : Julie Sau­ret (Chaire arts & sciences) et Chris­to­pher Robin­son (maître de confé­rences à l’École poly­tech­nique spé­cia­liste de la science-fiction et du fan­tas­tique en art, lit­té­ra­ture et cinéma)

Tout le week-end

samedi 27 novembre de 13h00 à 22h00

dimanche 28 novembre de 11h00 à 19h00

I, Phi­lip de Pierre Zan­dro­wicz

Expé­rience en réa­lité vir­tuelle 360° — 14 min

Pro­duit par Antoine Cay­rol. Écrit par Remi Gior­dano et Pierre Zan­dro­wicz. Musique de Rone.

En 2005, vingt-trois ans après la mort de Phi­lip K. Dick, David Han­son, un jeune ingé­nieur en robo­tique, dévoile son pre­mier androïde à forme humaine : Phil. I, Phi­lip vous immerge dans les sou­ve­nirs de ce qui pour­rait être la der­nière his­toire d’amour de l’écrivain. Mais ces sou­ve­nirs ne sont-ils pas le fruit de l’imagination d’un androïde qui a peu à peu appris à être humain ?

samedi 27 novembre de 14h00 à 21h30

dimanche 28 novembre de 14h00 à 19h00

Expo­si­tion Au-delà du réel ?

dans le cadre de Némo – Bien­nale inter­na­tio­nale des arts numé­riques

de la Région Île-de-France

L’exposition prin­ci­pale de la Bien­nale Némo teste la capa­cité des arts et des tech­no­lo­gies à révé­ler ce qui nous est invi­sible, imper­cep­tible ou indi­cible. Nombre d’artistes contem­po­rains font œuvre de phé­no­mènes astro­phy­siques, magné­tiques, chi­miques, nucléaires mais aussi socié­taux, éco­no­miques, socio­lo­giques. Par la maté­ria­li­sa­tion de l’imperceptible, ils pro­duisent de nou­velles car­to­gra­phies du “réel”. Au creux de l’invisible jaillit alors l’inouï de nou­velles formes esthé­tiques, mais aussi une autre per­cep­tion du monde qui nous entoure.

en savoir +



sur une pro­po­si­tion de Chris­to­pher Robin­son, en par­te­na­riat avec la Chaire arts & sciences de l’École poly­tech­nique, l’École des Arts Décoratifs-PSL et la Fon­da­tion Daniel et Nina Carasso

en com­pli­cité avec Fré­dé­ric Lan­dra­gin (CNRS), les artistes Dona­tien Aubert, Ismaël Jof­froy Chan­dou­tis et Julien Villa