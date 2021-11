Paolo Ventura, Paris Photo 2021 (exposition)

Sordide et terre promise

L’artiste ita­lien Paolo Ven­tura pré­sente à la Gale­rie XII de Paris une expo­si­tion de ses oeuvres en deux volets. Une rétros­pec­tive des estampes des séries pré­cé­dentes (“His­toires courtes”, “Morte e Resur­re­zione”, “Behind the Walls”) et de nou­velles œuvres inédites créées en 2021, en exclu­si­vité pour Paris Photo.

Cette série offre un aperçu du monde du cirque selon la tech­nique mixte chère à Ven­tura : pein­ture, sculp­ture, des­sin, scénographie.

Tout se mélange dans de telles oeuvres intem­po­relles et énig­ma­tiques. Clowns, sor­ciers, jon­gleurs, sol­dats, cos­tumes et dégui­se­ments sont là pour créer ce théâtre de l’absurde.

Le goût du plas­ti­cien pour les cos­tumes per­met d’effacer les iden­ti­tés ou plu­tôt de leur accor­der une dimen­sion intemporelle.

Entre la vio­lence et le plai­sir, là où tout joue du double et de la fic­tion pro­pices au dépay­se­ment et la délo­ca­li­sa­tion. Le regar­deur est égaré aux marges d’oeuvres où le sor­dide côtoie une terre pro­mise sur laquelle l’artiste ita­lien per­met d’aborder.

Aux rêves des humains se mêle l’univers hété­ro­clite de celui qui devient le maître de céré­mo­nies remo­de­lées par son imaginaire.

jean-paul gavard-perret

Paolo Ven­tura, Paris Photo, 14 Rue des Jar­dins Saint-Paul, 75004 Paris, du 11 au 14 novembre 2021.