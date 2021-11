Pierre Pevel & Étienne Willem, Les Artilleuses – t.03 : “Le Secret de l’Elfe”

Quel dyna­misme !

En 1911, Les Artilleuses, Lady Audrey Reming­ton, Miss Kathryn Win­ches­ter et Mam’zelle Loui­son Gat­ling, trois jeunes femmes, vivent de vols et de bra­quages. Elles se retrouvent impli­quées dans une étrange affaire. Une bague royale a été déro­bée. Cette sigil­laire, sym­bole de l’allégeance d’un royaume, est convoi­tée par les ser­vices secrets fran­çais, alle­mands, par les agents de l’Outre-monde et quelques voyous.

Une ter­rible bataille a per­mis l’enlèvement de Lady Reming­ton par les agents du colo­nel Eker­mann des ser­vices secrets alle­mands. Ayant échoué à faire par­ler sa pri­son­nière, il la condamne au gibet au châ­teau du Haut-Kœnigsbourg, en Alsace alle­mande. Elle a la corde au cou, la trappe s’ouvre sous ses pieds, elle tombe alors qu’un coup de feu éclate. La balle coupe la corde. Audrey chute dans la par­tie pas­sa­ger d’un side-car conduit par Loui­son. Elle et son engin étaient cachés sous la potence. Après une fuite éper­due, elles retrouvent, du côté fran­çais de la fron­tière, le capi­taine Jules Bor­mange qui a mis tous les moyens pour aider à sau­ver Audrey contre la remise de la Sigil­laire. Cette bague était cachée entre les seins de Kathryn.

Mais les Alle­mands, La reine d’Ambremer et les voyous, tra­fi­quants ne désarment pas pen­sant qu’elle est tou­jours en pos­ses­sion des Artilleuses.

Le récit est ins­tallé dans un uni­vers éton­nant qui conjugue deux mondes, celui des humains de la Belle époque et celui des Mer­veilles avec des fées, des gnomes des dra­gons et autres enti­tés féé­riques. Cepen­dant, il prend en compte des situa­tions his­to­riques comme l’hostilité entre la France et l’Allemagne. À cela s’ajoutent des ten­sions avec le monde de la féé­rie. L’intrigue pri­vi­lé­gie l’aventure et l’action avec des courses pour­suites, des fusillades, des explo­sions, d’étranges engins volants, des maté­riels rou­lants dopés.

Miss Reming­ton est une tireuse d’élite, Loui­son appré­cie l’usage des explo­sifs et ne se prive pas de satis­faire sa pas­sion. Ces trois aven­tu­rières sont entou­rées par une belle gale­rie de pro­ta­go­nistes plus ou moins fan­tas­tique, des ser­vices secrets sans scru­pules, des poli­ciers et gen­darmes tou­jours en retard d’une longueur.

L’humour est dis­tillé tout au long du récit entre les situa­tions déca­lées et les répar­ties des héroïnes face à leurs adver­saires ou alliés. On peut tou­te­fois regret­ter que l’abondance de révé­la­tions dans le der­nier tiers de l’album gène la lec­ture. Le des­sin d’Étienne Willem se par­tage entre réa­lisme et cari­ca­ture. Mais il construit une bonne troupe d’intervenants du monde des Mer­veilles. Il met en scène avec maes­tria les scènes d’action, les pour­suites, les com­bats, les défla­gra­tions et leurs consé­quences. Il génère un dyna­misme cer­tain à toutes ces aven­tures.

Il campe ses per­son­nages de belle façon les ren­dant inden­ti­fiables tout au long des planches. Les décors sont superbes et magni­fiés par un trait léger. Il aime le détail qui fait mouche, qui apporte un plus. Il faut s’attarder sur ses vignettes car il glisse sou­vent quelques points sup­plé­men­taires qui inter­pellent ou font sourire.

Tanja Wenisch a la charge de la mise en cou­leurs. Elle pro­pose des teintes vives, des pein­tures gaies, écla­tantes ou ternes selon que l’on regarde les Artilleuses ou les repré­sen­tants des forces publiques. Des rumeurs (fon­dées !) évoquent l’adaptation de la saga écrite par Pierre Pevel, Le Paris des Mer­veilles avec Étienne Willem au des­sin, dès 2022.

Ce troi­sième tome est très plai­sant à lire car le récit est vif, les actions sont toniques et le sombre com­plot poli­tique bien ourdi. Le tout est servi par un gra­phisme séduisant.

serge per­raud

Pierre Pevel (scé­na­rio), Étienne Willem (des­sins) & Tanja Wenisch (cou­leurs), Les Artilleuses – t.03 : Le Secret de l’Elfe, Bam­boo, Label “Dra­koo”, novembre 2021, 56 p. – 14,50 €.