Zanzim, L’île aux Femmes

Quand la Grande Guerre se mêle à la mythologie…

Paru ini­tia­le­ment en jan­vier 2015 chez Glé­nat, cet album s’inscrivait dans les com­mé­mo­ra­tions du cen­te­naire de la Grande Guerre. La pré­sente réédi­tion a été revisitée.

Le pilote d’un cou­cou s’échoue sur une île. Il essaie de sau­ver quelques caisses de son char­ge­ment. Deux ans plus tôt, en France en 1913, un public médusé assiste au spec­tacle de vol­tige d’un pilote cas­ca­deur. Celui qui enchaîne les figures auda­cieuses est Céleste Bom­part. C’est un as dans son domaine et il col­lec­tionne les suc­cès auprès des dames.

La guerre de 1914 met fin à ses exploits. Il est enrôlé pour livrer le cour­rier des sol­dats avec un biplan. Lors d’une mis­sion, il est pris pour cible et son avion est touché.

Nou­veau Robin­son, il s’adapte à sa nou­velle vie sur cette île déserte, se construit une hutte, tente de pêcher, rêve aux femmes. Le soir, devant son feu de bûches, la soli­tude lui pèse. Il repense alors aux lettres qu’il trans­por­tait et com­mence à lire les décla­ra­tions enflam­mées que font les sol­dats à leurs épouses, fian­cées, maî­tresses…

C’est en chas­sant une biche qu’il découvre, au cœur de l’île, un bas­sin au pied d’une cas­cade où un groupe de femmes se baignent nues. Or, un homme, dans cette société tota­le­ment matriar­cale, est consi­déré comme un sup­pôt de Satan… Il est fait pri­son­nier et emmené sans ménagements…

Les lettres que Céleste lit exprime l’envie des hommes de retrou­ver un contact étroit avec les femmes, de poser la joue sur un sein… Mais il res­sort que nombre de mis­sives expriment la peur, la boue, la mort, la des­crip­tion d’un enfer, le peu de chances de sor­tir vivant de cet abime où tant s’engloutissent.

L’auteur décrit une société de femmes qui rap­pelle celle des Ama­zones, ces guer­rières légen­daires que le plus grands héros grecs ont affron­tés. Céleste va habi­le­ment uti­li­ser le contenu des courriers.

Avec beau­coup d’humour, un humour sou­vent grin­çant, Zan­zim mal­mène un héros habi­tué à être le maître face aux femmes, qui se retrouve dans des situa­tions bien humi­liantes. Il mul­ti­plie les péri­pé­ties vécues par son héros, d’abord en soli­taire, puis entouré de femmes qui le consi­dèrent comme un repro­duc­teur sans beau­coup d’intérêt, jusqu’à ce qu’il trouve le moyen de les séduire. Mais l’astucieux Zan­zim pro­pose un dénoue­ment inat­tendu et fort sur­pre­nant. Une belle pirouette nar­ra­tive !

Dans une des lettres lues par Céleste, le sol­dat ima­gine sa belle dégra­fant son soutien-gorge pour dévoi­ler ses lourds seins… Or, il y a peu de chances qu’il puisse le faire. Si le soutien-gorge moderne a été pré­senté lors de l’Exposition uni­ver­selle de 1889, celui-ci n’a réel­le­ment été porté, par la majo­rité des femmes, que dans l’Entre-deux-guerres…

Le des­sin de Zan­zim se rap­proche de celui qui était pro­posé à l’époque où se déroule le récit tant pour les per­son­nages que pour les décors. Son per­son­nage en tenue d’aviateur rap­pelle les meilleures bandes des­si­nées telles que Bécas­sine, Les pieds Nicke­lés… Il pro­pose une mise en page dyna­mique et une série de belles plas­tiques plus modernes.

La mise en cou­leurs d’Hubert res­ti­tue l’ambiance d’une île qu’on peut situer sous les Tro­piques où règnent une belle cha­leur et une grande luminosité.

Ce conte fémi­niste de Zan­zim est à décou­vrir pour la richesse d’un scé­na­rio qui montre la Grande Guerre, réétu­die un moment de la mytho­lo­gie grecque, pour son humour et son gra­phisme attrac­tif et singulier.

serge per­raud

Zan­zim (scé­na­rio et des­sins) & Hubert (cou­leurs), L’île aux Femmes, Glé­nat, coll. “1000 Feuilles”, octobre 2021, 96 p. – 20,00 €.