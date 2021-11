Marine Rose, Premiers Recueils

Premières amours

Marine Rose fait ici retour sur ses pre­miers écrits — à savoir cinq recueils — qui lui per­mirent de pas­ser de l’état de jeune fille à celui de femme.

Déjà la poé­tesse “s’accroche au vent dans la nuit rousse” pour évo­quer l’amour qu’elle porte à sa famille (et qui le lui rend bien).

Mais peu à peu le cercle affec­tif s’agrandit. En une dis­crète et douce théâ­tra­lité, les émo­tions se trans­forment.

Eclot une volupté inquiète mais qui n’ose se dire qu’à pas feu­trés dans ce qui tient sou­vent de l’appel à un rêve d’indicibles touffeurs.

Loin des recherches expé­ri­men­tales, Marine Rose cherche par l’expression la plus simple et juste d’un art par excel­lence pre­mier dans l’hymen du songe et du réel. Le pre­mier prend encore le pas sur le second et témoigne déjà de la dimen­sion spi­ri­tua­liste de l’auteure dont les bai­sers aux cieux bleus et mauves dont les “veines sont voeux”.

Elle devient peu à peu son propre et actif pilier pour une ascen­sion au moment où les mains reviennent spon­ta­né­ment au cercle, yeux ouverts ou fer­més peu importe, tels des enfants tour­noyant sur eux-mêmes, jusqu’à l’ivresse.

jean-paul gavard-perret

Marine Rose, Pre­miers Recueils, édi­tions Stel­la­ma­ris, Brest, 2021, 310 p. — 25,00 €.