Elizabeth Prouvost, Prouvost/Maldoror & Una Commedia Attuale

Fuites en fulgurances

Celle qui fut cadreuse et direc­trice de la pho­to­gra­phie dans le cinéma com­mença en paral­lèle une car­rière de pho­to­graphe en 1993. Elle arrête en 2008 son pre­mier tra­vail pour se consa­crer à cette nou­velle recherche. Son uni­vers noc­turne est ins­piré par Georges Bataille, Rodin, Géri­cault et récem­ment par La Divine Comé­die de Dante avant un retour à Lau­tréa­mont.

Fidèle à ses pre­mières expé­riences ciné­ma­to­gra­phique, le mou­ve­ment n’est jamais absent de ses créa­tions foca­li­sées sur le corps humain mis à nu dans l’impensable fas­ci­nant d’une forme de “vie passante”.

Dans sa der­nière expo­si­tion sur Dante comme dans sa lec­ture de Mal­do­ror, les frag­ments dont la lueur nous inquiète gra­vitent sans fin dans le sou­ve­nir de la beauté. Même les mots du poème — mots de dou­leur et d’horreur entre tous — sont dépas­sés par celle qui crée la danse du désir cou­pable en une geste obs­cure dans la fabu­leuse ten­sion des formes.

Dante comme Lau­tréa­mont lui per­met de se plon­ger dans les tré­fonds obs­curs de sa nature pro­fonde, vie et mort liées, entre Eros et Tha­na­tos. La flui­dité de ses mises en scènes mul­ti­pliées par le numé­rique lui per­met de s’aventurer dans des ter­ri­toires inex­plo­rés.

Tout chez Eli­sa­beth Prou­vost est à la fois dense et léger. La fébri­lité est là mais tou­jours mise à dis­tance. L’effet laisse le regar­deur aba­sourdi et sonné.

Existe autant une proxi­mité qu’un éloi­gne­ment là où la sur­face est sans cesse pic­tu­ra­le­ment tra­vaillée et plus char­gée de miasmes obs­curs que d’un appel du désir là où joue la cris­tal­li­sa­tion d’une sorte de lumière noire aux contraintes pré­gnantes dans les jeux de la chair, ses élé­va­tions et ses abîmes.

jean-paul gavard-perret

Eli­za­beth Prou­vost,

- Prouvost/Maldoror, Le Tetras Lyre, Liège, 2021, 96 p. — 18,00 €.,

– Una Com­me­dia Attuale, Gale­rie 24b Paris jusqu’au 21 nou­vembre, Biblio­thèque Cec­cano – Avi­gnon, du 1er Du 3 novembre 2021 au 29 jan­vier 2022.