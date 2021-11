Gilles Berquet, La tentation d’exister (exposition)

Arse­nic sans dentelles

Des fleurs sub­tiles que sont les femmes secrètes et séduc­trices, Gilles Ber­quet ras­semble le lustre de la nudité.

C’est une façon d’exprimer le déca­lage du monde avec ce que devrait être la vraie vie.

L’éro­tisme devient une forme de résis­tance selon une pers­pec­tive très pré­cise : le pho­to­graphe place la jouis­sance non au cœur même de l’émeute, mais dans les temps morts afin que l’érotisme conserve un pou­voir sub­ver­sif puis­sant et dis­cret.

Preuve que la pho­to­gra­phie dite éro­tique per­met d’attaquer les normes et les contraintes sociales pour renou­ve­ler la réflexion sur le féminin.

Pas ques­tion pour autant de fusion entre l’artiste et son modèle. Ciel et sel coha­bitent pour que se mixent des forces tel­lu­riques ou ailées. Dans l’impeccabilité des prises, la pro­messe de lumière jouxte l’obscur.

La peau semble celle des songes où le corps reste néan­moins opaque - même s’y l’angoisse s’y dissout.

S’impose le pou­voir d’étrangeté d’une poé­sie visuelle où par­fois des sortes d’anachronismes font le jeu d’une science-fiction de l’amour. Cette der­nière éloigne du roman­tisme de la ruine ou de la chute.

Cela évite aussi d’entrer dans la nos­tal­gie comme compte à rebours. Sur­gissent des aubes ber­ceuses en un laby­rinthe ocu­laire enlacé.

Et par effet de sur­face appa­raissent des pro­fon­deurs cachées.

jean-paul gavard-perret

Gilles Ber­quet, La ten­ta­tion d’exister, Arse­nic Gale­rie, Paris, du 11 novembre au 11 décembre 2021.