Marie Laure-Dagoit, Essuie-toi Jacques

Un si beau mentir

Marie-Laure Dagoit s’offre avec Jacques Cauda une party des plus juteuses. La créa­trice — en la plas­ti­cité de sa langue — sait en rajou­ter des couches.

La voici dans ses oeuvres, se disant faite uni­que­ment pour des aspi­ra­tions qui l’inspirent mais que le décence empêche de nommer.

L’experte n’y va pas de main morte — enfin si l’on peut dire et toute une géo­gra­phie est sui­vie au plus près du ter­ri­toire plus que de la carte. Tout coule et rou­coule entre le mar­teau et l’enclume (vocables choi­sis par effet de chas­teté). Le tout lors de cinq à sept qui n’ont rien d’ascète en dépit de quelques chastes thés que par­tage l’auteure et l’enlumineur en intime “ite” comme on dit dans cer­tains rituels plus reli­gieux.

La prê­tresse athée mais patiente, front plissé sous l’effort et mèche par­fois tom­bante (il s’agit chaque fois de elle aussi la rele­ver), addi­tionne les pres­ta­tions. Myopes ou pres­bytes n’en espé­raient pas tant. Enfin presque puisque devant l’alcôve et la salle de bains de la madone des slides, la queue est aussi longue qu’une file d’attente. L’inverse est vrai aussi.

Et qu’importe les jam­bons. Le Ser­rano n’est pas obli­ga­toire pour la char­cu­tière. Mais il y a là pour Cauda de quoi s’en payer une bonne tranche et mul­ti­plier cer­tains des­seins cochons. Celle qui “aime men­tir” trouve donc dans Jacques un sacré par­te­naire en pro­gramme nucléique. Les effets de langues se conjuguent pour divers types d’émissions. L’une et l’autre les célèbrent la où la fin et la faim jus­ti­fient les moyens et moyeux.

Un tas de chair cousu de veines et d’artères ou si l’on pré­fère un gibier sans four­rure voit s’incarner sou­dain ses illu­sions dès que la pres­sion hydrau­lique donne un sen­ti­ment d’éternité et non seule­ment — comme l’estima Proust — au style. D’autant que l’écrivaine se fait par­fois chi­rur­gienne. De celle qui ont (au besoin) du chien. Pour elle, les peaux sont amo­vibles et elle fait chan­ter jusqu’aux pro­thèses avec une ingé­nio­sité qui défie les lois de la gravitation.

En un tel car­na­val, la musique est de cinq sens.

jean-paul gavard-perret

Marie Laure-Dagoit, Essuie-toi Jacques (illus­tra­tions de Jacques cauda), Lit­té­ra­ture Mineure, Rouen, 2021, non paginé.