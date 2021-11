Jérémy, Vesper – t.01 : “L’Amazone”

De la grande aven­ture à la quête initiatique

Bien que ce soit d’abord un récit d’heroic-fantasy, il a de for­mi­dables connexions dans Ves­per avec le monde qui nous entoure, avec les hor­reurs de nos socié­tés actuelles, dans les­quelles le scé­na­riste puise largement.

En 1151 sur Ethe­ria, pour échap­per aux guerres et aux per­sé­cu­tions, les nomades Sora­jis migrent vers le Conti­nent cen­tral, le royaume de Syl­vaes­tris. Face à cet afflux, les res­pon­sables réagissent et, par une lutte achar­née, repoussent les nomades qui, cepen­dant, réus­sissent à prendre Vales­tiel, la cité sainte. Le siège est sans pitié et, en 1159, seuls quelques mil­liers de sur­vi­vants réfu­giés der­rière des murailles impre­nables, résistent encore, affa­més, assoif­fés.

Les assaillants béné­fi­cient du ren­fort de Crim­son Nyx, le prince bâtard à la tête de ses troupes. Celui-ci peut comp­ter sur Ves­per, nom­mée L’Amazone des che­va­liers de Nyx. Pour ouvrir une brèche, elle décide d’utiliser la langue éthé­rée, un sacri­lège au regard de la reli­gion offi­cielle. Ce sacri­lège est effi­cace car il donne la vic­toire.

Le car­di­nal Mur­gleis est heu­reux de rega­gner la cité sainte pour que l’Oracle pro­fesse l’Ekklesia. C’est un inqui­si­teur qui se pré­sente pour pré­pa­rer l’arrivée de l’Oracle. Lui et ses com­pères ont pour mis­sion d’évincer les Che­va­liers de Nyx. Ces reli­gieux our­dissent un com­plot contre le prince bâtard et Ves­per en les accu­sant de sor­cel­le­rie. Ils sont arrê­tés et remis entre les mains de l’inquisition…

Les com­plots, trai­trises, tra­hi­sons dominent le récit. Il faut se débar­ras­ser de ceux que l’on a tolé­rés quand ils étaient utiles. Mais, la vic­toire obte­nue, les clo­portes sortent des trous, dénoncent, déna­turent, tra­fiquent, mentent de façon éhon­tée. Et ce sont les reli­gieux qui sont aux pre­mières loges dans cette ignoble pan­to­mime. Pour asseoir leur pou­voir, ils sont prêts à toutes les vilé­nies.

Paral­lè­le­ment, Jérémy pro­pose une suite de com­bats, de fuites pour pré­ser­ver ce qui peut l’être encore en dotant l’héroïne d’une double per­son­na­lité héri­tée de sa mère, mi-humaine, mi-chimère. Si elle pos­sède des pou­voirs très puis­sants en pou­vant maî­tri­ser les élé­ments pri­maires, elle doit, pour les uti­li­ser, faire appel à une ancienne langue inter­dite dans le royaume. Sor­cel­le­rie, magie, luttes mor­telles, dan­gers tou­jours pré­sents venant d’une faune pré­da­trice, de groupes humains dévoyés cadencent le récit.

Outre l’écriture du scé­na­rio, Jérémy réa­lise entiè­re­ment le gra­phisme. Il assure un des­sin réa­liste tant pour les per­son­nages humains que pour ceux à l’apparence bes­tiale. Il les campe avec force et donne à tous des atti­tudes très évi­dentes. Cer­taines des scènes sont assez sévères, le créa­teur n’hésitant pas à mon­trer la tor­ture pra­ti­quée par l’inquisition. Les com­bats et autres séquences fortes en ten­sion sont ren­dues avec la force qui leur sied. Les décors sont impres­sion­nants et servent une mise en scène spec­ta­cu­laire.

Jérémy pro­pose, pour pro­lon­ger l’aventure, un jeu vidéo qu’il a conçu, dis­po­nible sur www.ether-saga.com.

Avec L’Amazone, ce pre­mier tome ne se contente pas de plan­ter le cadre mais fait entrer très rapi­de­ment dans le vif du sujet. Un bel album tant pour une his­toire qui com­mence avec force péri­pé­ties que pour les superbes planches qui portent le récit.

serge per­raud

Jérémy (scé­na­rio, des­sin et cou­leurs), Ves­per – t.01 : L’Amazone, Dar­gaud, octobre 2021, 56 p. – 14,50 €.